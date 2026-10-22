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    ROUNDUP

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    Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf

    Für Sie zusammengefasst
    • LSE hebt Jahresprognose nach starkem Quartal an
    • LSE übernimmt Octus für 3,5 Milliarden Dollar
    • LSE-Aktie steigt nach Zahlen um fast sieben Prozent
    ROUNDUP - Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte im dritten Quartal die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

    Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt der Deutsche-Börse-Konkurrent jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. Im dritten Quartal legten die Erlöse um knapp neun Prozent auf 2,41 Milliarden Pfund (2,88 Mrd Euro) zu.

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    Auch beim Blick auf die Profitabilität auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist die LSE etwas optimistischer geworden. Erst im Sommer war das Ziele angehoben worden. Angaben zur Gewinnentwicklung machte das britische Unternehmen, wie zu dieser Zeit üblich, nun nicht.

    Experten lobten sowohl die Erlösentwicklung und den erhöhten Ausblick als auch den angekündigten Zukauf. Die Übernahme ist nach Einschätzung des Citi-Experten Andrew Lowe sowohl strategisch sinnvoll als auch finanziell attraktiv. Zudem seien die Zahlen des dritten Quartals besser als erwartet ausgefallen. Er geht daher davon aus, dass die Durchschnittsschätzung für den Gewinn je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen wird.

    Die Anteile der LSE verteuerten sich am Nachmittag um knapp sieben Prozent auf 9.372 Pence und waren damit der stärkste europäische Standardwert. Mit dem starken Anstieg kletterte der Kurs auch im laufenden Jahr leicht ins Plus, nachdem das Papier im Februar zeitweise weniger als 7.000 Pence gekostet hatte.

    Das Papier ist allerdings trotz der jüngsten Erholung noch weit von seinem Rekordhoch von 12.185 Pence aus dem Februar 2025 entfernt. Zudem entwickelten sich die LSE-Papiere in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlechter als die Anteile des Konkurrenten Deutsche Börse, die erst am Donnerstag ein Rekordhoch erreichten.

    Seit dem Herbst 2021 zog der Kurs des Dax-Konzerns um fast 120 Prozent an, während der Börsenwert der LSE nur um rund 35 Prozent nach oben kletterte. Deshalb haben die Deutschen inzwischen auch bei der Marktkapitalisierung mit knapp 57 Milliarden im Vergleich zu umgerechnet rund 54 Milliarden Euro die Nase vorn./zb/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 313,2 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 308,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -19,36 %/+10,40 % bedeutet.





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