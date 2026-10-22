Aktien Frankfurt
Dax erhält mit Tech-Branche nächsten Dämpfer
- Dax verliert wegen Tech-Sorgen und teurerem Öl
- SAP-Zahlen stützen den Dax trotz Tech-Schwäche kaum
- Qiagen und Sartorius legen dank starker Labordaten zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Zahlen großer US-Tech-Konzerne trübten die Stimmung, nachdem der Leitindex am Vortag noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht hatte. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen auch die Ölpreise wieder deutlich.
Nach dem Tagestief, das zur Mittagszeit unter der 100-Tage-Linie lag, fielen die Verluste am Nachmittag schon wieder deutlich milder aus. Zuletzt stand der Leitindex mit 25.507 Punkten auf seinem Tageshoch, wobei das Minus dann aber immer noch ein halbes Prozent groß war. Der MDax mit den mittelgroßen Werten sank deutlicher um 1,2 Prozent auf 30.294 Zähler.
Gute Zahlen des Schwergewichts SAP reichten im Umfeld einer international wieder beobachteten Technologie-Schwäche als Stütze im Dax nicht aus. Über Nacht ging es an den technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea wieder merklich bergab und dem folgen auch die Indikationen für die New Yorker Börsen, allen voran an der Nasdaq.
"Die Quartalsberichte von Tesla , Meta , IBM und SAP reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor und hier insbesondere in den Chip-Sektor zu festigen", schrieb der Börsenbrief-Autor Hans Bernecker. Tags zuvor hatte der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX die jüngsten Sorgen also nur vorübergehend gemildert.
Laut Bernecker belastet besonders, dass der Elektroautobauer Tesla auf die Investitionsbremse tritt. Der Marktbeobachter Stephen Innes sieht das Trendthema KI in einer schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Meta wachse zwar stark, habe aber auch klargemacht, dass der nächste Schub viel Geld kosten werde.
Am Nachmittag gaben die Aktien von Infineon , Siemens Energy , Hochtief und Siemens deutlich nach. Die Kurse der deutschen KI-Profiteure im Dax verloren zuletzt zwischen 1,7 und 3,7 Prozent an Wert.
Die SAP-Aktionäre reagierten nach gutem Kursverlauf seit dem Sommer nicht fest entschlossen darauf, dass der Softwareriese etwas zuversichtlicher für die Cloud-Erlöse im Gesamtjahr wird. Zeitweise ins Minus gerutscht, schafften es die Aktien zuletzt wieder mit 1,5 Prozent in die Gewinnzone. Laut dem Experten Charles Brennan von Jefferies wurde die Dynamik der Cloud-Transformation unterstrichen, während die Sorgen vor einer KI-Disruption von SAP etwas entkräftet wurden.
Im Rüstungsbereich sank der Kurs des MDax-Wertes Renk um 1,1 Prozent, nachdem der Panzergetriebehersteller wegen des Verkaufs des Gleitlagergeschäfts seine Geschäftsjahresprognose kürzte. Außerdem geriet Krones im MDax zeitweise mächtig unter Druck wegen gekürzter Umsatzziele. Das fast neun Prozent große Spitzenminus bei dem Anlagenbauer schrumpfte aber zuletzt auf drei Prozent.
Eine positive Ausnahme waren deutsche Laborausrüster: Bei Qiagen macht der schwedische Finanzinvestor EQT gemeinsam mit zwei Staats- und Pensionsfonds Ernst mit einer Offerte. Der schon lange von Übernahmedebatten getriebene Kurs näherte sich mit einem Sprung um 5,3 Prozent auf 45,10 Euro dem gebotenen Preis von 46,50 Euro.
Der Sartorius -Kurs legte außerdem um fünf Prozent zu. James Vane-Tempest von Jefferies Research attestierte dem Laborausrüster ein starkes drittes Quartal, vor allem mit dem Laborgeschäft als Treiber. Für diesen Geschäftsbereich wird das Unternehmen einen Tick optimistischer./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 365,2 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +66,79 %/+270,64 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.