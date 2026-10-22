🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sartorius Vz. springt nach bestätigten Jahreszielen auf 52-Wochen-Hoch

    Sartorius Vz. springt um 6,81 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TecDAX.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. springt nach bestätigten Jahreszielen auf 52-Wochen-Hoch
    Foto: Sartorius

    Sartorius bestätigt nach drei guten Quartalen seine Jahresziele und verzeichnet neben dem anhaltenden Schub durch Verbrauchsmaterialien eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten. Die Vorzugsaktie erreicht daraufhin ein neues 52-Wochen-Hoch. Auch Merck, Agilent Technologies und Danaher legen zu, bleiben aber deutlich hinter Sartorius zurück.

    Sartorius Vz. Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 22.10.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Sartorius Vz. Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +23,03 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz.!
    Long
    249,92€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    294,71€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +4,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Sartorius Vz. auf +9,12 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,24 %. Merck notiert im Plus, mit +2,20 %. Thermo Fisher Scientific ist heute unverändert

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,95 %
    1 Monat +8,68 %
    3 Monate +23,03 %
    1 Jahr +13,47 %
    Stand: 22.10.2026, 15:00 Uhr

    Die Aktie von Sartorius Vz. erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,81 %, über 10 Jahre bei 13,55 %.

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,39 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,33 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Erholung bei Sartorius setzt sich fort - Jahresziele bestätigt


    Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius sieht sich nach drei guten Quartalen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zum anhaltenden Schub durch Verbrauchsmaterialien kommt eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten. Im …

    Dax folgt Tech-Branche mit nächstem Rückschlag


    Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Zahlen großer US-Tech-Konzerne sorgten dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkte, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen …

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Sartorius Vz.

    +6,66 %
    +8,41 %
    +12,26 %
    +26,50 %
    +16,39 %
    +16,39 %
    -51,00 %
    +244,43 %
    +2.322.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
    Sartorius Vz. direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sartorius Vz. springt nach bestätigten Jahreszielen auf 52-Wochen-Hoch Sartorius Vz. springt um 6,81 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     