Sartorius Vz. springt nach bestätigten Jahreszielen auf 52-Wochen-Hoch

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Sartorius Vz. Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +23,03 %.

Sartorius bestätigt nach drei guten Quartalen seine Jahresziele und verzeichnet neben dem anhaltenden Schub durch Verbrauchsmaterialien eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten. Die Vorzugsaktie erreicht daraufhin ein neues 52-Wochen-Hoch. Auch Merck, Agilent Technologies und Danaher legen zu, bleiben aber deutlich hinter Sartorius zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +4,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Sartorius Vz. auf +9,12 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,24 %. Merck notiert im Plus, mit +2,20 %. Thermo Fisher Scientific ist heute unverändert

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,95 % 1 Monat +8,68 % 3 Monate +23,03 % 1 Jahr +13,47 %

Stand: 22.10.2026, 15:00 Uhr

Die Aktie von Sartorius Vz. erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,81 %, über 10 Jahre bei 13,55 %.

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,39 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.