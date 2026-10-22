JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die bereits gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dennoch hätten die Franzosen den Ausblick bestätigt./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 1.286EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

