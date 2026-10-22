Schätzer
Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an
Für Sie zusammengefasst
- Bund, Länder und Kommunen erwarten höhere Einnahmen
- Bessere Konjunktur verbessert die Steueraussichten
- Für 2027 werden 10,9 Milliarden Euro mehr erwartet
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet./tam/DP/stk
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