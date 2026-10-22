P&G, Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert gewinnen die OMP Supply Chain Awards

Die Auszeichnungen würdigen Innovationen in der Supply Chain, langfristige Partnerschaften und Community-Engagement im Rahmen der OMP-Konferenzen in Singapur und Shanghai

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen, hat kürzlich im Rahmen seiner Konferenzen, die Anfang dieses Monats in Singapur und Shanghai stattfanden, sechs globale Marken ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Unternehmen – Procter & Gamble (P&G), Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert – wurden für ihre Beiträge zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen, zur gemeinsamen Innovation und zu beeindruckenden Geschäftsergebnissen gewürdigt.

Supply Chain Innovation & Excellence Award: Nestlé und Bekaert

Nestlé, eines der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, und Bekaert, ein globaler Markt- und Technologieführer in den Bereichen Materialwissenschaft, Stahldrahtverarbeitung und Beschichtungstechnologien, erhielten den Supply Chain Innovation & Excellence Award von OMP für die breite Einführung der Lösung und die intensive gemeinsame Innovationsarbeit.