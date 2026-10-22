P&G, Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert gewinnen die OMP Supply Chain Awards
Die Auszeichnungen würdigen Innovationen in der Supply Chain, langfristige Partnerschaften und Community-Engagement im Rahmen der OMP-Konferenzen in Singapur und Shanghai
ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen, hat kürzlich im Rahmen seiner Konferenzen, die Anfang dieses Monats in Singapur und Shanghai stattfanden, sechs globale Marken ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Unternehmen – Procter & Gamble (P&G), Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert – wurden für ihre Beiträge zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen, zur gemeinsamen Innovation und zu beeindruckenden Geschäftsergebnissen gewürdigt.
Supply Chain Innovation & Excellence Award: Nestlé und Bekaert
Nestlé, eines der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, und Bekaert, ein globaler Markt- und Technologieführer in den Bereichen Materialwissenschaft, Stahldrahtverarbeitung und Beschichtungstechnologien, erhielten den Supply Chain Innovation & Excellence Award von OMP für die breite Einführung der Lösung und die intensive gemeinsame Innovationsarbeit.
- Nestlé koordiniert sein Supply-Chain-Netzwerk auf strategischer, taktischer und operativer Ebene über die Unison Planning-Plattform von OMP und verbindet so Prognose, Planung und Nachschub durchgängig miteinander. Da immer mehr Routineaufgaben automatisiert werden, können sich die Planer auf die Entscheidungen konzentrieren, die das Geschäft vorantreiben, und Nestlé setzt die Einführung von Best Practices im gesamten Unternehmen fort.
- Bekaert hat die Szenarioplanung direkt in sein S&OP integriert und damit einen Wandel von reaktiver Problembewältigung hin zu proaktiven, wertorientierten Diskussionen innerhalb der Teams ermöglicht. Im Geschäftsbereich „grüner Wasserstoff“ trägt die Was-wäre-wenn-Modellierung dazu bei, die strategische Steuerungsfähigkeit mittel- und langfristig zu sichern. Darüber hinaus nutzen Planer Unison Companion, den generativen KI-Assistenten von OMP, um Tabellen zu erstellen, Szenarien zu vergleichen und Informationen in natürlicher Sprache abzurufen.