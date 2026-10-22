JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Umsatz liege drei Prozent über den Erwartungen dank der Stärke im Laborgeschäft (LPS), schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Schnellbewertung. Auch das operative Wachstum im Bereich Bioprocess Solutions (BPS) stimme zuversichtlich. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken, auch wenn sich die Kosensschätzungen eigentlich nicht groß verändern sollten./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 278,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
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