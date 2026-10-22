JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Umsatz liege drei Prozent über den Erwartungen dank der Stärke im Laborgeschäft (LPS), schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Schnellbewertung. Auch das operative Wachstum im Bereich Bioprocess Solutions (BPS) stimme zuversichtlich. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken, auch wenn sich die Kosensschätzungen eigentlich nicht groß verändern sollten./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 278,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

