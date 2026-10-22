JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 278,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 307

Kursziel alt: 307

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

