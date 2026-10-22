HHLA senkt Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr
- HHLA senkt Gewinnziel auf 115 bis 135 Millionen
- Streiks, Umbauten, Wertberichtigung belasten HHLA
- Containerumschlag geht deutlich stärker zurück
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Die Hamburger Hafen und Logistik AG rechnet inzwischen mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 115 Millionen bis 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab. Zuvor erwartete die HHLA 150 bis 170 Millionen Euro. Der Containerterminal-Betreiber begründete die niedrigere Prognose mit Ausfällen infolge von Warnstreiks, Umbauarbeiten und einer Wertberichtigung.
Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass der Containerumschlag im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen wird. Zuvor hatte das Unternehmen nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die Umsatzprognose blieb unverändert./ton/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,50 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
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