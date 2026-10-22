JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Mutterkonzern Sartorius in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Vor allem im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen übertroffen worden, was dort anspruchsvollere Wachstums- und Margenziele nach sich ziehe. Stedim spiegele aber die andere Sparte BPS wider, für die die diesjährigen Zielsetzungen bestätigt worden seien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 219,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 262
Kursziel alt: 262
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 262
Kursziel alt: 262
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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