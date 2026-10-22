RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Tochter Stedim habe die Erwartungen erfüllt, doch die Laborsparte (LPS) sei positiv aufgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung des dritten Quartals. Insgesamt wirkten die Ergebnisse solide./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,39 % und einem Kurs von 278EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



