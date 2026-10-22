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    Adidas

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    Langfristiger Aufwärtstrend intakt

    Adidas blickt wieder optimistischer auf die kommenden Monate. Das Unternehmen aus Herzogenaurach hat seine Prognose für den Betriebsgewinn in diesem Jahr um 200 Millionen auf rund 2,5 Milliarden Euro erhöht. Dazu trägt auch die erwartete Rückerstattung von rund 200 Millionen Euro bei. Diesen Betrag hatte Adidas zuvor aufgrund der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Einfuhrzölle gezahlt. Ein Gericht erklärte die Zölle für unzulässig und schuf damit die Grundlage für die Rückzahlung.

    Darüber hinaus behauptet sich Adidas in einem schwierigen Marktumfeld. Die Sportartikelbranche leidet unter einer schwachen Nachfrage, während sich die Anbieter bei Sportschuhen mit Preisnachlässen gegenseitig unter Druck setzen. Adidas gelingt es bislang, sich gegen diese Entwicklung zu behaupten.

    Nun rückt auch aus charttechnischer Sicht eine wichtige Phase in den Fokus. Die Aktie muss ihre Kursgewinne aus den vergangenen Wochen weiter ausbauen und zunächst den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 160,69 Euro überwinden. Darüber wartet bei 165,00 Euro ein weiterer wichtiger Widerstand. Gelingt der Ausbruch über beide Marken, könnte sich ein stabiler Erholungstrend bestätigen.

    In diesem Fall wären zunächst Kurse von 180,00 Euro und anschließend 198,00 Euro denkbar. Ein solcher Verlauf könnte für Anleger interessant sein, die auf steigende Kurse setzen möchten. Sollte Adidas seine relative Stärke auch längerfristig beibehalten, wäre sogar ein Anstieg auf 223,50 Euro möglich.

    Allerdings besteht auch das Risiko eines Rückschlags. Fällt die Aktie unter den zuletzt ausgebildeten Unterstützungsbereich bei 140,00 Euro, wäre das ein deutliches Warnsignal. In diesem Fall könnten die Jahrestiefs bei 127,55 Euro erneut in den Fokus rücken. Bei weiteren Verlusten wäre sogar ein Rückgang bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei rund 120,00 Euro denkbar.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 165,00 Euro

    Kursziele : 180,00 und 198,00 Euro

    Renditechance via DN6YTF : 155 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Adidas AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 165,00 // 175,50 // 180,34 // 188,80 Euro
    Unterstützungen: 150,30 // 139,90 // 127,55 // 120,00 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN6YTF Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,19 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 139,5709 Euro Basiswert: Adidas AG
    KO-Schwelle: 139,5709 Euro akt. Kurs Basiswert: 160,75 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro
    Hebel: 7,05 Kurschance: + 155 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN3STF Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,17 - 2,27 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 182,8966 Euro Basiswert: Adidas AG
    KO-Schwelle: 182,8966 Euro akt. Kurs Basiswert: 160,75 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,10 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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