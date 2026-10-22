Langfristiger Aufwärtstrend intakt

Darüber hinaus behauptet sich Adidas in einem schwierigen Marktumfeld. Die Sportartikelbranche leidet unter einer schwachen Nachfrage, während sich die Anbieter bei Sportschuhen mit Preisnachlässen gegenseitig unter Druck setzen. Adidas gelingt es bislang, sich gegen diese Entwicklung zu behaupten.

Adidas blickt wieder optimistischer auf die kommenden Monate. Das Unternehmen aus Herzogenaurach hat seine Prognose für den Betriebsgewinn in diesem Jahr um 200 Millionen auf rund 2,5 Milliarden Euro erhöht. Dazu trägt auch die erwartete Rückerstattung von rund 200 Millionen Euro bei. Diesen Betrag hatte Adidas zuvor aufgrund der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Einfuhrzölle gezahlt. Ein Gericht erklärte die Zölle für unzulässig und schuf damit die Grundlage für die Rückzahlung.

Nun rückt auch aus charttechnischer Sicht eine wichtige Phase in den Fokus. Die Aktie muss ihre Kursgewinne aus den vergangenen Wochen weiter ausbauen und zunächst den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 160,69 Euro überwinden. Darüber wartet bei 165,00 Euro ein weiterer wichtiger Widerstand. Gelingt der Ausbruch über beide Marken, könnte sich ein stabiler Erholungstrend bestätigen.

In diesem Fall wären zunächst Kurse von 180,00 Euro und anschließend 198,00 Euro denkbar. Ein solcher Verlauf könnte für Anleger interessant sein, die auf steigende Kurse setzen möchten. Sollte Adidas seine relative Stärke auch längerfristig beibehalten, wäre sogar ein Anstieg auf 223,50 Euro möglich.

Allerdings besteht auch das Risiko eines Rückschlags. Fällt die Aktie unter den zuletzt ausgebildeten Unterstützungsbereich bei 140,00 Euro, wäre das ein deutliches Warnsignal. In diesem Fall könnten die Jahrestiefs bei 127,55 Euro erneut in den Fokus rücken. Bei weiteren Verlusten wäre sogar ein Rückgang bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei rund 120,00 Euro denkbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 165,00 Euro

Kursziele : 180,00 und 198,00 Euro

Renditechance via DN6YTF : 155 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6YTF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,19 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 139,5709 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 139,5709 Euro akt. Kurs Basiswert: 160,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 7,05 Kurschance: + 155 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3STF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,17 - 2,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 182,8966 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 182,8966 Euro akt. Kurs Basiswert: 160,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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