Viel Rückenwind aus den USA

Anleger, die auf weiter steigende Kurse setzen, könnten bereits auf dem aktuellen Niveau erste vorsichtige Käufe in Betracht ziehen. Wichtig ist dabei jedoch, das Risiko im Blick zu behalten und eine klare Grenze für mögliche Verluste festzulegen. Diese sollte unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) liegen.

Zur Wochenmitte hat der DAX mit dem Sprung über 25.507 Punkte bereits einen ersten wichtigen Schritt geschafft. Dadurch eröffnet sich weiteres Potenzial bis zur entscheidenden Marke von 25.800 Punkten. Kann der Index auch diese Hürde überwinden, könnten anschließend die nächsten Kursziele bei 25.900, 26.080 und schließlich beim bisherigen Rekordhoch von 26.618 Punkten liegen. Mittelfristig könnte damit auch der Weg in Richtung 27.500 Punkte frei werden.

Sollte der DAX diesen wichtigen Unterstützungsbereich nachhaltig unterschreiten, würde sich das Bild dagegen deutlich eintrüben. In diesem Fall müssten Anleger mit einem Rückgang auf 24.480 Punkte rechnen. Fällt der Index noch weiter, könnte auch die Marke von 23.968 Punkten in den Fokus rücken.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.645 Punkten

VDAX bei 18,52 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 32 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 55 - Buy MACD: -32 - Sell Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.750 / 25.900 / 26.080 und 26.249 Punkten, nach unten bei 25.172 / 24.792 / 24.480 und 24.205 Punkten. Gaps bei 25.420 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (20. Oktober 2026): Bei 18,52% (steigend) (Vortag: 18,32%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.800 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 25.900/26.080 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1YR5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,56 - 11,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.498,05 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.498,05 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.645,05 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 22,17 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN447X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,96 - 7,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.424,50 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.424,50 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.645,05 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 32,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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