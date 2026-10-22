Starke Entwicklung!

Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg auf neue Rekordstände im Bereich von 56.106 Punkten denkbar. Allerdings sollten Anleger auch mögliche Rückschläge berücksichtigen. Auf der Unterseite bildet der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie), der aktuell bei 50.607 Punkten verläuft, eine wichtige Orientierungsmarke. Sollte der Dow Jones darunter fallen, könnten weitere Kursverluste bis auf 49.615 und anschließend auf 48.359 Punkte folgen. Nach der positiven Entwicklung der vergangenen Tage wird dieses Abwärtsszenario derzeit allerdings als weniger wahrscheinlich eingeschätzt.

Damit der Dow Jones seine nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 53.750 Punkte fortsetzen und anschließend das bisherige Rekordhoch von Anfang August bei 54.728 Punkten angreifen kann, muss der Index auf Tagesbasis überzeugend über 52.750 Punkte steigen. Aktuell deutet sich eine solche Entwicklung an. Anleger, die auf steigende Kurse setzen, könnten deshalb bereits erste Long-Positionen in Betracht ziehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 52.750 Punkte

Kursziele : 53.750 und 54.728 Punkte

Renditechance via DN6MS9 : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6MS9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 19,20 - 19,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50.658,42 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 50.658,42 Punkte akt. Kurs Basiswert: 52.799,00Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 54.728 Punkte Hebel: 24,48 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5732 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 19,12 - 19,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54.955,63 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 54.955,63 Punkte akt. Kurs Basiswert: 52.799,00Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,57 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.