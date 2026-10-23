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    Knallt es bald richtig

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    SoftBank-Aktie im freien Fall: Wird der KI-Star zum größten Risiko der Branche?

    Die SoftBank-Aktie hat sich seit ihrem Juni-Hoch halbiert. Die milliardenschwere OpenAI-Beteiligung wird zunehmend zum Risiko für den japanischen Investor. Droht mit den Zahlen am 9. November der nächste Absturz?

    Für Sie zusammengefasst
    Knallt es bald richtig - SoftBank-Aktie im freien Fall: Wird der KI-Star zum größten Risiko der Branche?
    Foto: Morio Taga - Jiji Press Photo

    Noch vor wenigen Monaten galt SoftBank als einer der größten Gewinner des weltweiten KI-Booms. Jetzt droht die milliardenschwere Wette von Konzernchef Masayoshi Son zum gefährlichen Bumerang zu werden. Die Aktie des japanischen Technologieinvestors hat seit ihrem Rekordhoch vom 2. Juni rund 50 Prozent an Wert verloren.

    Allein am Donnerstag ging es zeitweise um weitere 6,7 Prozent bergab. Die Sorge der Anleger: SoftBank könnte sich mit seinen gigantischen KI-Investitionen finanziell zu weit aus dem Fenster gelehnt haben.

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    65 Milliarden Dollar und ein gewaltiges Risiko

    Im Mittelpunkt steht OpenAI. Rund 65 Milliarden US-Dollar hat SoftBank in den ChatGPT-Entwickler investiert. Damit hängt ein erheblicher Teil der Zukunft des japanischen Konzerns am Erfolg eines einzigen Unternehmens, das bislang nicht an der Börse notiert ist.

    Die Investitionsoffensive erforderte enorme finanzielle Mittel. Zwar hat SoftBank seine ursprünglichen Überbrückungskredite für das OpenAI-Engagement inzwischen vollständig zurückgezahlt. Die grundsätzliche Herausforderung bleibt jedoch bestehen: Der Konzern muss seine ambitionierten KI-Investitionen finanzieren und zugleich seine Bilanz stabil halten.

    Aus dem vermeintlichen Milliarden-Coup könnte damit eine der größten Belastungsproben in der Geschichte des Konzerns werden.

    Fast 10 Prozent Zinsen: So teuer ist SoftBanks KI-Wette mittlerweile

    Wie teuer die Finanzierung werden kann, zeigte sich bereits im September. Damals nahm SoftBank durch eine umfangreiche Anleiheemission rund 11,1 Milliarden US-Dollar auf. Es war die größte jemals verzeichnete Platzierung im Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

    Besonders brisant: Bei den länger laufenden Dollar-Anleihen reichte die anfängliche Renditeindikation bis auf 9,875 Prozent. Das verdeutlicht, welche Risikoaufschläge Investoren für eine Finanzierung des Konzerns verlangten.

    Gleichzeitig sucht Masayoshi Son nach weiteren Kapitalgebern. Berichten zufolge führt SoftBank Gespräche mit potenziellen Investoren aus der Golfregion, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ziel ist es, bis zu 100 Milliarden US-Dollar an privatem Kapital zu mobilisieren.

    Die Milliarden fließen in künstliche Intelligenz. Doch wann und in welchem Umfang dieses Geld wieder zurückkommt, bleibt die unsichere Frage beim japanischen Beteiligungskonzern.

    Alarm am Kreditmarkt: Das Misstrauen wächst

    Die Nervosität zeigt sich längst nicht mehr nur im Aktienkurs. Auch die Kosten für die Absicherung von SoftBank-Schulden gegen einen Zahlungsausfall sind deutlich gestiegen. Anfang der Woche erreichten die Credit Default Swaps den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Investoren verlangen damit zunehmend höhere Prämien, um sich gegen die Risiken des Konzerns abzusichern.

    Zusätzlichen Druck erzeugen die Schwierigkeiten des US-Cloudanbieters CoreWeave. Dessen Anleihen sind stark unter Druck geraten und haben die Aufmerksamkeit auf die hohen Schulden gelenkt, mit denen große Teile des KI-Booms finanziert werden.

    Für SoftBank ist das besonders problematisch. Der Konzern investiert entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette – von Rechenzentren über Energieinfrastruktur bis hin zu Robotik. Die entscheidende Frage lautet inzwischen nicht mehr nur, wie viel Geld sich mit künstlicher Intelligenz verdienen lässt, sondern auch, wer die gewaltigen Investitionen bis dahin finanzieren kann.

    Wenn die KI-Euphorie kippt, droht der nächste Schock

    Besonders gefährlich wäre für SoftBank ein nachhaltiger Stimmungsumschwung bei KI-Unternehmen. Sinkende Bewertungen könnten den Wert der Beteiligungen im Vision Fund erheblich belasten. Gleichzeitig würden höhere Risikoaufschläge zukünftige Finanzierungen verteuern.

    Auch Investmentexperten warnen inzwischen vor dieser Entwicklung. Kazuyuki Muramatsu, Leiter des Investmentmanagements bei Nagomi Capital, sieht SoftBank wegen seiner hohen Verschuldung und der steigenden Kreditkosten besonders verwundbar.

    Hinzu kommt der wachsende Wettbewerb für OpenAI. Kostengünstigere chinesische KI-Modelle setzen den Marktführer zunehmend unter Druck. Ob die gewaltigen Bewertungen der Branche langfristig gerechtfertigt sind, bleibt damit eine offene Frage. Zudem ist immer noch nicht klar, wann OpenAI den verschobenen Börsengang nachholt. Je länger er hinausgezögert wird, desto größer könnten die Probleme für SoftBank werden.

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    Mein Tipp: Finger weg! Am 10. November könnte es richtig knallen

    Für Anleger ist SoftBank derzeit ein Spiel mit dem Feuer. Der Konzern verfügt zwar über wertvolle Beteiligungen und enorme Chancen im KI-Geschäft. Doch die Kombination aus hohen Finanzierungskosten, erheblichen Bewertungsrisiken und einer gewaltigen Abhängigkeit vom Erfolg künstlicher Intelligenz macht die Aktie hochriskant.

    Anleger sollten vorerst die Finger von der SoftBank-Aktie lassen. Ein Kursverlust von 50 Prozent macht einen Titel nicht automatisch günstig. Sollten die Bewertungen im KI-Sektor weiter unter Druck geraten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

    Der nächste große Belastungstest steht bereits bevor: Am 10. November präsentiert die SoftBank Group ihre Halbjahreszahlen. Dann müssen die Verantwortlichen zeigen, wie belastbar die Bilanz ist und welche Perspektiven ihre milliardenschweren KI-Investitionen bieten.

    Sollten die Ergebnisse enttäuschen oder Zweifel an der Finanzierung neuer Projekte aufkommen, könnte es bei der Aktie erneut richtig knallen! Daher sind Anleger am Seitenrand vorerst besser aufgehoben bei der Aktie.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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