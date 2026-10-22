DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 44,93EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
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