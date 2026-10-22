DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 44,93EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

