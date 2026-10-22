JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei der Zahlenbekanntgabe des Baustoffkonzerns dürften Fragen zu den Jahreszielen und zu den Aussichten für 2027 im Mittelpunkt stehen, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 66,04EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132,60

Kursziel alt: 132,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

