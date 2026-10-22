BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den Zugeständnissen der Getränkehersteller Coca-Cola und Nestlé ändert auch Danone die Recycling-Werbung auf Plastikflaschen. Alle drei Konzerne erklärten sich nach einer Beschwerde von Verbraucherschützern und Gesprächen unter Leitung der EU-Kommission bereit, Aussagen zur eigenen Nachhaltigkeit zu präzisieren, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde hervorgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konkret soll künftig auch bei Danone der Behauptung "100 Prozent recycelt" einschränkend "ohne Deckel und Etikett" hinzugefügt werden. Beim Hinweis "Recycle mich nochmal" (englisch: "Recycle me again") soll zudem auf das "nochmal" verzichtet werden. Damit soll der Eindruck vermieden werden, eine Flasche sei schon vor dem Kauf recycelt worden. Die Zusagen gelten auch für Werbung auf Websites sowie in sozialen Netzwerken.

Damit passen sie ihre Werbung der EU-Kommission zufolge an europäische Regeln zum Verbraucherschutz an. Coca-Cola und Nestlé hatten bereits in den vergangenen Monaten begonnen, den Aufdruck ihrer Flaschen zu ändern.

Verbrauchschützer hatten Beschwerde eingereicht



Auslöser war eine Beschwerde des Verbraucherverbands Beuc aus dem November 2023, der den Konzernen sogenanntes Greenwashing vorgeworfen hatte. Greenwashing sind umweltbezogene Werbeversprechen, die für Produkte gemacht werden, die diese Versprechen vielleicht gar nicht einlösen.

Der Verband kritisierte, dass Deckel und Etiketten selten aus Recyclingmaterial bestünden und die Flaschen nicht endlos recycelt werden könnten. "Die Verbraucher müssen den Umweltversprechen der Unternehmen vertrauen können", sagte Beuc-Chef Augustín Reyna. Zu suggerieren, dass Plastikgetränkeflaschen keine Auswirkungen auf die Umwelt haben, sei irreführend und müsse aufhören.

Beuc begrüßte die Erklärungen der Firmen. "Wir erwarten von den Behörden, dass sie überprüfen, ob alle drei Händler ihre Versprechen einhalten", teilte die Organisation mit./tre/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 62,26 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +3,45 %/+23,66 % bedeutet.



