Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.10. - US Tech 100 schwach -1,51 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.758,56 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Procter & Gamble +5,77 %, Verizon Communications +2,92 %, Merck & Co +2,63 %, Johnson & Johnson +2,41 %, NVIDIA -2,23 %
Flop-Werte: IBM -4,53 %, Caterpillar -3,20 %, Amazon -3,10 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.384,58 PKT und fällt um -1,51 %.
Top-Werte: Roper Technologies +4,72 %, Thomson Reuters +4,48 %, Comcast (A) +4,15 %, Intuit +3,97 %, Booking Holdings +3,82 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -9,77 %, Teradyne -6,84 %, Lumentum Holdings -5,52 %, Nebius Group Registered (A) -5,41 %, Monolithic Power Systems -4,84 %
Der US 500 steht bei 7.697,27 PKT und verliert bisher -0,78 %.
Top-Werte: Rollins +13,01 %, Pool +8,89 %, Allegion +6,57 %, Lockheed Martin +6,31 %, Nasdaq Inc. Aktie +5,96 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -9,77 %, Coherent -7,98 %, GE Vernova -7,11 %, Teradyne -6,84 %, Snap-On -5,79 %
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