Rollins springt bei vierfachem Handelsumsatz

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Rollins trotz des heutigen Kurssprungs mit -27,91 % im Minus.

Der Handelsumsatz bei Rollins erreicht schon jetzt das Vierfache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Eine breite Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Wettbewerber Ecolab legt lediglich um 0,27 % zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rollins Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rollins eine negative Entwicklung von -45,11 % erlebt.

Während Rollins heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,78 %. Damit gehört Rollins heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ecolab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %.

Rollins Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,03 % 1 Monat -0,46 % 3 Monate -27,91 % 1 Jahr -42,14 %

Stand: 22.10.2026, 16:00 Uhr

Die Aktie von Rollins erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,79 %, über 10 Jahre bei 0,59 %.

Informationen zur Rollins Aktie

Rollins Inc. ist ein führender US-Schädlingsbekämpfer (u.a. Marke Orkin) mit Fokus auf Wohn- und Gewerbekunden. Leistungen: Inspektion, Prävention, Bekämpfung von Insekten, Nagern, Termiten. Starke Marktstellung in Nordamerika, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Terminix (Rentokil), Ecolab, Anticimex. Vorteile: starke Marke, dichtes Servicenetz, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung.

Es gibt 481 Mio. Rollins Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,78 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Rollins Aktie?

Ob die Rollins Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rollins Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.