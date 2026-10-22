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    Aktien New York

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    Tech-Größen überzeugen nicht - Nasdaq-Erholung wieder vorbei

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Tech-Aussagen drücken Nasdaq erneut
    • Nasdaq 100 fällt 1,74 Prozent, Dow und S&P geben nach
    • Meta steckt Milliarden in KI, Anleger fordern Renditen
    Aktien New York - Tech-Größen überzeugen nicht - Nasdaq-Erholung wieder vorbei
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen von Tech-Größen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung geben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer. Mit der Erholung vom Vortag ist es somit schnell wieder vorbei.

    Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor wenige Minuten nach dem Börsenstart 1,74 Prozent auf 29.303 Punkte. Für den in diesem Monat im Vergleich deutlich besser laufenden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,24 Prozent auf 52.730 Zähler nach unten. Der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 sank um 0,86 Prozent auf 7.690,21 Punkte.

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    Weitere Pläne von Meta zur Aufstockung der Investitionen schürten abermals Befürchtungen, dass die Technologiegiganten in einem bereits gesättigten Markt mehr Anleihen für den Ausbau der KI-Infrastruktur auflegen werden. Allein Meta steckt in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

    "Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs der CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 220 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +4,23 %/+38,97 % bedeutet.





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