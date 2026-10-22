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    ROUNDUP

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    Spotify will auch mit lukrativen Hörbüchern weiter stark wachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify steigert Umsatz und Gewinn deutlich
    • 788 Millionen aktive Nutzer und 306 Millionen Kunden
    • Spotify erwartet Umsatz- und Gewinnplus im Schlussquartal
    ROUNDUP - Spotify will auch mit lukrativen Hörbüchern weiter stark wachsen
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Erlös stieg im Dreimonatszeitraum im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon blieben 672 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig und damit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag zwar einen Hauch unter der mittleren Analystenschätzung. Der operative Gewinn übertraf indes die unternehmenseigene Prognose, da Kosten für Werbung und Personal niedriger waren als gedacht.

    Der Spotify-Aktienkurs schnellte kurz nach dem Handelsstart um fast neun Prozent auf 571,99 US-Dollar nach oben. Damit bewegte er sich wieder in Richtung des oberen Endes der Handelsspanne, in der er seit Monaten feststeckt.

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    Analyst Ian Moore von Bernstein Research lobte die Geschäftsentwicklung in einer ersten Reaktion. Der große Test stehe aber noch an, so der Experte. Wichtig sei nun, wann sich die Unternehmensausgaben für Werbung, Cloud und KI wieder normalisierten und Spotify davon dann gewinnseitig profitieren werde. Und: ob die Unternehmensprognose für den operativen Gewinn im Schlussquartal womöglich zu niedrig sei.

    Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im dritten Jahresviertel um elf Prozent auf 788 Millionen, im Schlussquartal sollen es dann 818 Millionen werden. Die Anzahl zahlender Kunden soll auf 316 Millionen zulegen, nachdem sie im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 9 Prozent auf 306 Millionen gewachsen war.

    Wegen des erwarteten Zustroms neuer Kunden rechnet Spotify für das Schlussquartal mit einem Wachstum des Umsatzes auf 5,2 Milliarden Euro sowie des operativen Gewinns auf 820 Millionen Euro.

    Auftrieb dürfte sich das Management dabei auch vom Hörbuchgeschäft versprechen. Spotify führt Hörbücher nun auch in neuen Märkten wie Spanien, Mexiko und Norwegen ein. Zusätzliche Umsätze verspricht sich das Unternehmen insbesondere von "Super-Nutzern", die für mehr Hörstunden einen Aufpreis zahlen./mis/men/stk/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Spotify Technology Aktie

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,52 % und einem Kurs von 512 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Spotify Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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