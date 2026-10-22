DAX, Biohaven Research & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Lockheed Martin
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|mutares
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|Kuros Biosciences
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|BRANICKS Group
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|Copper One Resources
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|Allegiance Resources Corporation
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
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|News
|🥇
|DAX
|234
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|Almonty Industries
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|Atos Group
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|Newron Pharmaceuticals
|52
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|BYD
|30
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|📰
|Gold
|30
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Biohaven Research
|+40,13 %
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|🥈
|Brazilian Rare Earths
|+15,89 %
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|🥉
|Singulus Technologies
|+15,55 %
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|🟥
|Forgent Power Solutions Registered (A)
|-18,29 %
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|🟥
|TTM Technologies
|-20,28 %
|📰
|🟥
|NVE
|-29,19 %
|💬
|📰
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Lockheed Martin
Wochenperformance: +10,21 %
Wochenperformance: +10,21 %
Platz 1
mutares
Wochenperformance: +9,54 %
Wochenperformance: +9,54 %
Platz 2
Kuros Biosciences
Wochenperformance: +8,93 %
Wochenperformance: +8,93 %
Platz 3
BRANICKS Group
Wochenperformance: +64,40 %
Wochenperformance: +64,40 %
Platz 4
Copper One Resources
Wochenperformance: -15,71 %
Wochenperformance: -15,71 %
Platz 5
Allegiance Resources Corporation
Wochenperformance: -56,78 %
Wochenperformance: -56,78 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,10 %
Wochenperformance: +1,10 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -14,38 %
Wochenperformance: -14,38 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: +7,00 %
Wochenperformance: +7,00 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +9,43 %
Wochenperformance: +9,43 %
Platz 10
BYD
Wochenperformance: -6,01 %
Wochenperformance: -6,01 %
Platz 11
Gold
Wochenperformance: -0,84 %
Wochenperformance: -0,84 %
Platz 12
Biohaven Research
Wochenperformance: +41,91 %
Wochenperformance: +41,91 %
Platz 13
Brazilian Rare Earths
Wochenperformance: -3,88 %
Wochenperformance: -3,88 %
Platz 14
Singulus Technologies
Wochenperformance: -9,49 %
Wochenperformance: -9,49 %
Platz 15
Forgent Power Solutions Registered (A)
Wochenperformance: -10,79 %
Wochenperformance: -10,79 %
Platz 16
TTM Technologies
Wochenperformance: -16,02 %
Wochenperformance: -16,02 %
Platz 17
NVE
Wochenperformance: -23,78 %
Wochenperformance: -23,78 %
Platz 18
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