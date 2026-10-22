ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken
- JPMorgan belässt Nestlé bei 100 Franken Kursziel
- Starke Zahlen und zuversichtliche Botschaften
- Umsetzung und Innovationen fördern Marktanteilsgewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das Management auf der Telefonkonferenz zuversichtliche Botschaften vermittelt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach dürften eine verbesserte Umsetzung und Innovationen zu Marktanteilsgewinnen führen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 91,94 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,13CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -19,46 %/+8,84 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
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Habe heute genau am EMA200 fett aufgeladen zu 86,20€ nachdem die Algos auf Verkauf gedrückt haben. Dabei waren die Zahlen gar nicht so schlecht.