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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Nestlé bei 100 Franken Kursziel
    • Starke Zahlen und zuversichtliche Botschaften
    • Umsetzung und Innovationen fördern Marktanteilsgewinne
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das Management auf der Telefonkonferenz zuversichtliche Botschaften vermittelt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach dürften eine verbesserte Umsetzung und Innovationen zu Marktanteilsgewinnen führen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 91,94 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,13CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -19,46 %/+8,84 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 100 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00CHF, was eine Steigerung von +17,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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