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    ZwitterCo gibt strategische Investition von Ecolab zur Förderung der Wasserkreislaufwirtschaft bekannt

    ZwitterCo gibt strategische Investition von Ecolab zur Förderung der Wasserkreislaufwirtschaft bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    Investitionen ermöglichen es Unternehmen, gemeinsam an fortschrittlichen Lösungen für die Wiederverwendung von Wasser und die Kreislaufwirtschaft für Lebensmittel- und Getränkehersteller zu arbeiten.

    WOBURN, Massachusetts, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab ZwitterCo, ein führender Lösungsanbieter für Abwasserfiltration, eine strategische Investition des globalen Marktführers für Wasser und Infektionsprävention, Ecolab, bekannt. ZwitterCo revolutioniert die industrielle Wasseraufbereitung mit fortschrittlichen Membranlösungen, die mithilfe firmeneigener Technologie neue Möglichkeiten der Wasserwiederverwendung eröffnen.

    ZwitterCo and Ecolab working together on first-of-a-kind wastewater recycling solutions.

    Die Investition von Ecolab unterstützt ZwitterCo bei der Skalierung von Lösungen für einen Kreislauf der Wassernutzung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Angesichts der zunehmenden globalen Wasserknappheit stehen Lebensmittel- und Getränkehersteller unter wachsendem Druck, den Wasserverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig Qualität, Sicherheit und Produktivität in ihren Betrieben zu steigern. Die Investition eröffnet ZwitterCo die Möglichkeit, seine Membranlösungen mit den Wasseraufbereitungsprogrammen, der Technologie und dem Fachwissen von Ecolab zu kombinieren und so die Art und Weise zu verbessern, wie Lebensmittel- und Getränkehersteller Wasser aus Abwasserströmen zurückgewinnen.

    Die Fähigkeiten von ZwitterCo sind darauf ausgelegt, die Wiederverwendung von Wasser in Umgebungen praktikabler zu gestalten, in denen organische Abfälle, Reinigungschemikalien und andere Verbindungen die Abwasserbehandlung erschweren, wie beispielsweise in Brauereien, Molkereien, Getreideverarbeitungsbetrieben und Proteinverarbeitungsbetrieben. Durch die Kombination von fortschrittlicher Filtration mit Chemie, digitaler Überwachung und Fachwissen vor Ort will das Unternehmen Herstellern dabei helfen, Brauchwasser aus Wasserströmen zurückzugewinnen, die in der Vergangenheit für ein effizientes Recycling zu komplex waren.

    "Wir freuen uns sehr, Ecolab als Investor und strategischen Partner gewonnen zu haben", sagte Alex Rappaport, Mitgründer und CEO von ZwitterCo. „Ecolab verfügt über unübertroffene Expertise in den Bereichen Wasseraufbereitung, digitale Überwachung und Kundenbetrieb. Gemeinsam können wir Herstellern helfen, problematische Abwasserströme in wiederverwendbares Wasser umzuwandeln. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt hin zu einer einfacheren, schnelleren und wertvolleren industriellen Wasserkreislaufwirtschaft für die Kunden."

    „Seit mehr als einem Jahrhundert entwickelt Ecolab Lösungen, die Kunden dabei helfen, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die für das Leben wichtigen Ressourcen zu schützen", sagte Nicolas Granucci, EVP und GM, Global Food & Beverage, Ecolab. „Da Lebensmittel- und Getränkehersteller nach praktischen Wegen suchen, um das Wasserrisiko zu reduzieren, freuen wir uns, in ZwitterCo zu investieren und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um sinnvolle Schritte hin zu einer Kreislaufwirtschaft im Wassersektor in großem Umfang voranzutreiben."

    Informationen zu ZwitterCo

    ZwitterCo ist der weltweit führende Anbieter von Membranlösungen für schwierige Trennungen und unterstützt die Industrie bei der Aufbereitung komplexer Abwässer, der Reinigung von Wasser zur Wiederverwendung und der Maximierung der Effizienz in der Lebensmittelverarbeitung. Das Unternehmen nutzt seine bahnbrechende zwitterionische Chemie zur Herstellung von Membranen mit beispielloser Verschmutzungsresistenz und überwindet damit die älteste Einschränkung der herkömmlichen Filtration. Hersteller in mehr als 20 Ländern in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft und Industrie verlassen sich auf die Membranlösungen von ZwitterCo, um ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeits- und Wachstumsziele zu erreichen.

    Medienkontakt

    Rachel Zak, Spezialistin für kommerzielle Befähigung

    rzak@zwitterco.com

    ZwitterCo

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