US-Anleihen steigen deutlich - Starke Verluste bei Tech-Aktien treiben an
- US-Anleihen legten nach Verlusten deutlich zu
- Zehnjährige US-Rendite sank auf 5,03 Prozent
- Anleger mieden französische Papiere wegen der Krise
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zur Wochenmitte haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag wieder deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) zog um 0,79 Prozent auf 105,94 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,03 Prozent.
US-Anleihen waren als sicherer Hafen gesucht, denn die zuletzt erholte Technologiebörse Nasdaq geriet wieder stark unter Druck. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrößen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Anlegern die Stimmung.
Auch innerhalb des Anleihenmarktes kam es am Donnerstag zu Umschichtungen. Anleger griffen neben den US-Papieren auch bei den ebenfalls als sicher geltenden deutscher Staatsanleihen zu, während französische Papiere gemieden wurden. Hintergrund sind die Proteste und die Haushaltskrise in Frankreich, die Anleger zuletzt immer mehr verunsichert haben./la/jkr/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 217,4 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +4,39 %/+39,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.