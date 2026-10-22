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    US-Anleihen steigen deutlich - Starke Verluste bei Tech-Aktien treiben an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen legten nach Verlusten deutlich zu
    • Zehnjährige US-Rendite sank auf 5,03 Prozent
    • Anleger mieden französische Papiere wegen der Krise
    US-Anleihen steigen deutlich - Starke Verluste bei Tech-Aktien treiben an
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zur Wochenmitte haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag wieder deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) zog um 0,79 Prozent auf 105,94 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,03 Prozent.

    US-Anleihen waren als sicherer Hafen gesucht, denn die zuletzt erholte Technologiebörse Nasdaq geriet wieder stark unter Druck. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrößen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Anlegern die Stimmung.

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    Auch innerhalb des Anleihenmarktes kam es am Donnerstag zu Umschichtungen. Anleger griffen neben den US-Papieren auch bei den ebenfalls als sicher geltenden deutscher Staatsanleihen zu, während französische Papiere gemieden wurden. Hintergrund sind die Proteste und die Haushaltskrise in Frankreich, die Anleger zuletzt immer mehr verunsichert haben./la/jkr/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 217,4 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +4,39 %/+39,19 % bedeutet.





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