US-Anleihen steigen deutlich - Starke Verluste bei Tech-Aktien treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zur Wochenmitte haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag wieder deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) zog um 0,79 Prozent auf 105,94 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,03 Prozent.

US-Anleihen waren als sicherer Hafen gesucht, denn die zuletzt erholte Technologiebörse Nasdaq geriet wieder stark unter Druck. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrößen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Anlegern die Stimmung.