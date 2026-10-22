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    Rapid Dose Therapeutics liefert QuickStrip-Produktionslinie an die cGMP-Anlage von Callan JMB in Texas

    Rapid Dose Therapeutics liefert QuickStrip-Produktionslinie an die cGMP-Anlage von Callan JMB in Texas
    Foto: adobe.stock.com

    BURLINGTON, Ontario / 21. Oktober 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung oraler Dünnfilm-Arzneimittel spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine komplette QuickStrip-Produktionslinie an Callan JMB Inc. (NASDAQ: CJMB) („Callan JMB“) ausgeliefert hat, die in dessen cGMP-Anlage in Texas, USA, installiert werden soll.

     

    Die Lieferung ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit, die in der Mitteilung von Callan JMB vom 13. November 2025 skizziert wurde. Darin wurde eine vorläufige Vereinbarung zur Installation von Produktionsanlagen für orale Dünnfilm-Arzneimittel in der texanischen Anlage beschrieben, während die Unternehmen über die operativen Modalitäten verhandeln.

     

    Die geplante Zusammenarbeit vereint die firmeneigene QuickStrip-Technologie und die Produktionsanlagen von RDT mit den Kompetenzen von Callan JMB in den Bereichen cGMP-konforme Lagerung, Lizenzierung, Zertifizierung und pharmazeutischer Vertrieb. Die geplante Installation soll die potenzielle Produktion von schnell löslichen oralen Dünnfilmen in den USA unterstützen, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, der Qualifizierung der Anlagen und der geltenden behördlichen Anforderungen.

     

    QuickStrip ist die firmeneigene Plattform von RDT zur Verabreichung oraler Dünnfilme, die darauf ausgelegt ist, Wirkstoffe über Streifen zu verabreichen, die sich schnell im Mund auflösen. Die Produktionslinie ist für die Herstellung dieser oralen Dünnfilme für potenzielle Anwendungen im Pharma- und Verbrauchergesundheitsmarkt konzipiert.

     

    „Die Auslieferung unserer QuickStrip-Produktionslinie ist ein wichtiger Schritt, um unsere Fertigungstechnologie näher an den US-Markt heranzuführen“, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. „Durch die Kombination der oralen Dünnfilmtechnologie von RDT mit den Kompetenzen von Callan JMB im Bereich der Gesundheitslogistik sehen wir eine Chance, die künftige Produktion in den USA zu unterstützen. Angesichts sich wandelnder Handelspolitiken und Zölle, die grenzüberschreitende Aktivitäten erschweren, steht diese Initiative im Einklang mit unserer übergeordneten Strategie, unsere Präsenz auf dem US-Markt zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Callan JMB, während wir diese Kooperation weiter vorantreiben.“

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