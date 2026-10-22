ROUNDUP/Aktien New York
Tech-Größen überzeugen nicht - Nasdaq wieder tiefer
- Ölpreise und Tech-Ausblicke drücken Nasdaq erneut
- Meta verliert wegen hoher KI-Investitionen deutlich
- Spotify und Lockheed erzielen Kursgewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen von Tech-Größen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung geben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer. Mit der Erholung vom Vortag ist es somit schnell wieder vorbei.
Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor im frühen Börsengeschäft 1,66 Prozent auf 29.328 Punkte. Für den in diesem Monat im Vergleich deutlich besser laufenden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,26 Prozent auf 52.720 Zähler nach unten. Der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 sank um 0,90 Prozent auf 7.688 Punkte.
Weitere Pläne von Meta zur Aufstockung der Investitionen schürten abermals Befürchtungen, dass die Technologiegiganten in einem bereits gesättigten Markt mehr Anleihen für den Ausbau der KI-Infrastruktur auflegen werden. Allein Meta steckt in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Das Geld dafür liefert weiter das boomende Werbegeschäft. Die Aktien des Social-Media-Riesen rutschten am Donnerstag nach den am Vorabend präsentierten Quartalszahlen um 5,4 Prozent ab.
"Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs der CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."
Den zuletzt erholten Aktien von Tesla brockte ein Gewinneinbruch im vergangenen Quartal anfangs deutliche Verluste ein. Anschließend machten sie das Minus wett und bewegen sich nun erneut am Widerstand um 388 US-Dollar. Die Resultate des E-Fahrzeugbauers seien insgesamt erfreulich ausgefallen, schrieb JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen.
Für die Titel von Lam Research ging es um 7,6 Prozent bergab. Der Chipindustriezulieferer konnte die Anleger mit seinen weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen für das vergangene und den Zielen für das laufende Quartal nicht aus der Reserve locken.
Ähnlich sah es beim traditionsreichen IT-Unternehmen IBM aus: Trotz einer überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerung in den vergangenen Monaten büßten die Aktien 2,8 Prozent ein. Als möglichen Grund sahen Börsenhändler den lediglich beibehaltenen Jahresausblick.
Die Titel von Spotify sprangen um 8 Prozent hoch. Der Streamingdienst steigerte mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich.
Ein überraschend guter Start ins neue Geschäftsjahr bescherte dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble ein Kursplus von 5,5 Prozent. Die Papiere notieren damit nur noch knapp unter ihrem Jahreshoch von Ende Februar.
Die Aktien von Lockheed Martin gewannen gut 6 Prozent. Der Rüstungskonzern meldete einen Großauftrag der US-Streitkräfte für mindestens 850 weitere F-35-Kampfjets und hob dank der hohen Nachfrage nach seinen Raketen-Waffensystemen den Jahresausblick an./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 220,4 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +4,32 %/+39,09 % bedeutet.
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Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives
so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
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