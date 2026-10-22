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    Paris rüstet sich vor neuen Demonstrationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Paris schützt Geschäfte vor neuen Demonstrationen
    • Stadt räumt mögliche Wurfgeschosse und Barrikaden
    • Über 1.000 Kräfte räumen Paris nach den Protesten
    Paris rüstet sich vor neuen Demonstrationen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Paris rüstet sich für neue Demonstrationen an diesem Samstag und will massive Schäden wie am vergangenen Wochenende verhindern. Ladenbesitzer begannen im Zentrum der Stadt, Spanplatten vor ihre Schaufenster zu montieren, um Beschädigungen und Plünderungen zu verhindern. Die Stadtverwaltung rief Händler, Einwohner, Gastronomen und Firmen dazu auf, möglichst alle beweglichen Gegenstände aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, die als Wurfgeschosse oder Barrikaden verwendet oder in Brand gesetzt werden können.

    Konkret geht es um Fahrräder, Mülltonnen, Tische und Stühle der Gastronomie und Baustellenabsperrungen. Beschäftigte der Stadt würden Glascontainer und Mülltonnen entfernen, Abfallkörbe leeren sowie Sperrmüll und Ablagerungen auf den Straßen sofort entfernen, teilte die Verwaltung mit. Die Müllabfuhr organisiere spezielle Abholrunden, um schwere oder brennbare Gegenstände zu entfernen. Auch auf öffentlichen Flächen zurückgelassene Abfallcontainer würden abgeholt.

    Stadtbeschäftigte sollen Gebäude absichern

    Am Samstag würden Stadtbeschäftigte mobilisiert, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten städtische Gebäude und Einrichtungen abzusichern. Außerdem sollten Beschäftigte auf den Straßen unterwegs sein, um bei möglichen Spannungen schlichtend einzugreifen. Mehrere im Stadtzentrum ursprünglich geplante Veranstaltungen seien abgesagt worden.

    Zur schnellen Reinigung der Innenstadt nach den Demonstrationen seien mehr als 1.000 Beschäftigte am Wochenende in Paris im Einsatz. Einige hätten dafür ihren eigentlich geplanten Urlaub abgesagt. Die Stadtverwaltung bedankte sich auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, die seit Sonntag spontan bei den Aufräumarbeiten mit angepackt hätten.

    Am Rande von landesweiten Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und für eine bessere Ausstattung von Schulen hatte es am vergangenen Samstag in Paris und anderen Städten schwere Ausschreitungen, Brandstiftungen und Plünderungen gegeben./evs/DP/mis







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