2,5 Milliarden Euro übrig: So läuft die E-Auto-Förderung wirklich

Wer jetzt ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufe und die Voraussetzungen erfülle, müsse sich keine Sorgen um die Mittel machen. Zeichne sich ein Engpass ab, werde man frühzeitig informieren.

Die Nachfrage nach der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride übertrifft offenbar alle Erwartungen. Umweltminister Carsten Schneider gibt sich trotzdem gelassen: Das Fördergeld werde auch im kommenden Jahr reichen, versicherte der SPD-Politiker gegenüber der Zeitschrift Auto Motor und Sport.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das 2026 gestartete Programm stehen drei Milliarden Euro bereit. Anträge laufen seit Mitte Mai, gefördert wird rückwirkend ab Jahresbeginn. Bis Anfang Oktober bewilligte das Umweltministerium rund 100.000 Anträge im Gesamtwert von über 430 Millionen Euro, größtenteils für reine Elektroautos.

Ausgezahlt waren zu diesem Stichtag 432 Millionen Euro, nach 230 Millionen im Vormonat und 117 Millionen im August. Damit blieben Anfang Oktober noch gut 2,5 Milliarden übrig, was Schneiders Zuversicht erklärt. Ursprünglich sollte das Budget für rund 800.000 Fahrzeuge bis 2029 reichen, sofern es nicht vorher aufgebraucht ist.

Die BAFA-Zahlen zeigen auch, wer profitiert: Über die Hälfte der Anträge stammt von Haushalten mit einem Jahreseinkommen bis 45.000 Euro, denn die Zuschüsse richten sich nach Einkommen und Kinderzahl.

Zwei Drittel der Antragsteller gaben keine förderrelevanten Kinder an, weshalb die volle Fördersumme von 6.000 Euro bislang selten ausgeschöpft wird. Im Schnitt flossen zuletzt 4.418 Euro pro Haushalt.

Auffällig ist die starke Nachfrage nach Fahrzeugen chinesischer Hersteller wie BYD und Leapmotor. Eine kurzfristige Einschränkung der Förderung für diese Marken plant die Regierung laut Schneider nicht. Die Koalition habe sich lediglich auf europäische Wertschöpfungskriterien verständigt, die erst nach einer EU-rechtskonformen Ausgestaltung einfließen sollen. Der Trend zu chinesischen Autos sei weltweit zu beobachten, so der Minister, deren Marktanteil bei geförderten Fahrzeugen zwischen 9 und 17 Prozent liege.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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