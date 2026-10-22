🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Vernova AktievorwärtsNachrichten zu GE Vernova

    Hohe Verkaufsdynamik

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die KI-Panik eskaliert: Aktie von Siemens-Energy-Rivale bricht völlig ein!

    Die Energiebranche und ihre Zulieferer gelten als Profiteure des KI-Booms, doch am Donnerstag sind GE Vernova & Co. die großen Verlierer des Markteinbruchs.

    Für Sie zusammengefasst
    Hohe Verkaufsdynamik - Die KI-Panik eskaliert: Aktie von Siemens-Energy-Rivale bricht völlig ein!
    Foto: DALL*E

    KI-Boom: Die Energiebranche profitiert – eigentlich ...

    Der KI-Boom sorgt für eine gewaltige Knappheit nicht nur bei Halbleiterprodukten, sondern auch bei Energie. Moderne Rechenzentren verbrauchen inzwischen mehrere Hundert Megawatt an Leistung. An einzelnen Standorten planen Hyperscaler, wie Amazon, Microsoft und Meta Platforms, sogar mit Serverfarmen im Gigawatt-Bereich.

    Zu den Profiteuren der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz werden daher schon seit geraumer Zeit die Energiebranche und ihre Zulieferer, darunter auch Siemens Energy, gezählt – mit positiven Auswirkungen nicht nur auf den Aktienkurs, sondern auch die Geschäftsentwicklung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    123,28€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    129,96€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    KI-Müdigkeit und wachsender Widerstand

    Doch die Story bekommt zunehmend Risse. Einerseits sind viele noch unprofitable KI-Unternehmen, wie Neocloud-Anbieter, aber auch OpenAI und Anthropic, auf gigantische Mengen an Fremdkapital angewiesen. Das vergeben Investoren angesichts wachsender Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit der Ausgaben immer häufiger nur noch zu teuren Konditionen.

    Andererseits wächst der Widerstand gegen Datencenter-Projekte. Insbesondere in den USA protestieren immer mehr Kommunen gegen die Ansiedlung – aufgrund lascher Umweltauflagen sinken angesichts des hohen Wasserverbrauchs häufig die Grundwasserpegel. Gleichzeitig klagen Anwohnende über andauernde Lärmbelästigung durch Generatoren- und Kühlgeräusche. Viele Projekte geraten deshalb in Verzug oder werden gar nicht erst realisiert.

    Kaum vertretbare Unternehmensbewertungen

    Das hat Folgen auch für die prognostizierte Energienachfrage, erst recht vor dem Hintergrund enorm hoher Unternehmensbewertung, wie es insbesondere bei GE Vernova der Fall ist. Die Aktie hat seit dem Spin-Off von General Electric 560 Prozent an Wert gewonnen.

    Zeitweise lag das Plus sogar jenseits von 750 Prozent. Demgegenüber hat sich Siemens Energy im gleichen Zeitraum um "nur" 400 Prozent verteuert. Entsprechend stark fallen die Bewertungsunterschiede aus – bei GE Vernova steht für 2026 ein KGVe von über 60 zu Buche, während Siemens Energy mit rund dem 30-Fachen seiner erwarteten Gewinne gehandelt wird.

    GE Vernova

    -11,70 %
    -8,12 %
    -11,56 %
    -18,57 %
    +36,23 %
    +522,93 %
    ISIN:US36828A1016WKN:A404PCIndikator:SMA 200 Tage
    GE Vernova direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anleger verkaufen GE Vernova & Co. in Panik

    In einem am Donnerstag für Technologiewerte ganz schwachen Gesamtmarktumfeld – vor allem an asiatischen Handelsplätzen war es im KI-Bereich erneut zu panikartigen Verkäufen gekommen – gehört die fundamental deutlich zu hoch bewertete Aktie von GE Vernova zu den größten Verlieren.

    Sie brach zeitweise um mehr als 10 Prozent ein und belegte damit innerhalb des US-Gesamtmarktindex S&P 500 den letzten Platz. Aus technischer Perspektive wird das Papier vor allem dadurch belastet, dass nach der 50-Tage-Linie jetzt auch die 200-Tage-Linie deutlich unterschritten ist – hier zeichnet sich außerdem bereits ein Death Cross und damit ein weiteres Verkaufssignal ab. Mit 900 US-Dollar wurde außerdem gleichzeitig eine wichtige Horizontalunterstützung aufgegeben. Das lässt weitere Verluste in den kommenden Tagen und Wochen befürchten.

    Branchenweiter Abverkauf zeigt neues Risikobewusstsein

    Mit den hohen Verlusten standen Anlegerinnen und Anleger von GE Vernova nicht allein da, auch die Anteile von Mitbewerbern gaben deutlich nach. Im DAX büßte Siemens Energy mehr als 7 Prozent ein, für die Gasturbinen- und Gasturbinenschaufelhersteller Cummins, Caterpillar und Howmet Aerospace ging es ebenfalls deutlich nach unten. Hier beliefen sich die Abgaben auf etwa 5 Prozent.

    Bitter: Insbesondere bei Cummins standen die Zeichen zuletzt eigentlich auf wieder steigende Kurse. Das zeigt, dass die Aussichten der Branche im Gesamten nun deutlich schlechter bewertet werden.

    Fazit: Auf weitere Verluste einstellen – auch bei Siemens Energy

    Die Furcht vor einer Verlangsamung des KI-Booms und mit ihr verbundene Aktienverkäufe haben ein neues Opfer gefunden. Nach Halbleiter- und Neocloud-Werten müssen am Donnerstag Zulieferer von Energieversorgern dran glauben – mit Blick auf zum Teil völlig aus dem Ruder gelaufenen Unternehmensbewertungen wie bei GE Vernova geht der Abverkauf jedoch in Ordnung.

    Selbst nach zweistelligen Verlusten wird der Mitbewerber von Siemens Energy noch mit einem KGV von mehr als 55 für das laufende und von über 30 für das kommende Geschäftsjahr gehandelt. Das ist für eine zuletzt eher konservativ bewertete Branche schlicht zu viel. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher bei einem Anhalten der KI-Panik auf weitere Verluste einstellen. Trotz günstigerer Bewertung dürfte sich einem solchen auch die Aktie von Siemens Energy nicht entziehen können.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Banner_Iphone_Fold_700x180px.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Verkaufsdynamik Die KI-Panik eskaliert: Aktie von Siemens-Energy-Rivale bricht völlig ein! Die Energiebranche und ihre Zulieferer gelten als Profiteure des KI-Booms, doch am Donnerstag sind GE Vernova & Co. die großen Verlierer des Markteinbruchs.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     