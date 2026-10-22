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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang und die Frage, ob wichtige Unterstützungen halten. Genannt werden 131–133 € als aktuelle Supportzone und rund 124 € als kritisches Tief; darunter erwarten einige weitere Rückgänge bis 110–114 € oder 100 €. Andere sehen Nachkaufgelegenheiten. Als Widerstände gelten 135–141 €; eine Trendwende wird erst oberhalb von 150–155 € für wahrscheinlicher gehalten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,22 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrücksetzer bei Infineon und den Nvidia-Deal, der die Aktie für einige wieder attraktiver macht. Anleger berichten von Aufstockungen und sehen Einstiegsmöglichkeiten; genannt wird ein Kurs um 30 Euro. Trotz möglicher Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter wird mit einer Fortsetzung der Entwicklung gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Hochtief
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,39 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass die Telekom-Aktie bei etwa 25 Euro unterbewertet sei, gestützt auf Analystenkursziele, während der kurzfristige Kursverlauf unsicher bleibt. Schwächere Neukundenzahlen bei AT&T könnten T-Mobile zugutekommen; zugleich werden Investitionen und die gemeinsame Bewerbung um Frequenzen für mobile Satellitendienste als Chancen gesehen. Risiken für das Geschäftsmodell sollen im Blick bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Merck
    Tagesperformance: +2,91 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,27 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,91 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,59 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,44 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 8
    Performance 1M: +12,18 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 9
    Performance 1M: -12,26 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Commerzbank: Innerhalb eines Monats sei die Aktie etwa 13 Prozent gefallen und habe trotz freundlichem DAX nachgegeben. Einige erwarten wegen möglicher Eurokrisenrisiken weitere Verluste bis etwa 30 Euro; frühere Kurse um 40 Euro gelten als fraglich. Andere verweisen auf die Bewertung mit Blick auf 2027, Aktienrückkäufe und mögliche Gewinnsteigerungen. Die Übernahmepläne der UniCredit und deren regulatorische Genehmigung werden diskutiert, bislang aber nicht als Kurstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,91 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 11
    Performance 1M: +11,42 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 19,79% PUT: 80,21%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -60,42 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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