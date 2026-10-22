Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang und die Frage, ob wichtige Unterstützungen halten. Genannt werden 131–133 € als aktuelle Supportzone und rund 124 € als kritisches Tief; darunter erwarten einige weitere Rückgänge bis 110–114 € oder 100 €. Andere sehen Nachkaufgelegenheiten. Als Widerstände gelten 135–141 €; eine Trendwende wird erst oberhalb von 150–155 € für wahrscheinlicher gehalten.