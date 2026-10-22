Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rücksetzer der AIXTRON-Aktie nach dem Kurssprung und die Frage, ob hoher Bewertungsdruck sowie Leerverkäufe weitere Verluste begünstigen. Dem stehen ein starker Auftragseingang, optimistische Erwartungen für 2027 und überwiegend höhere Analystenkursziele gegenüber. Uneinigkeit besteht über den Ausblick, die Bewertung und das Kurspotenzial.