🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Top & Flop

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Draegerwerk!
    Long
    77,95€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    103,52€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 10,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rücksetzer der AIXTRON-Aktie nach dem Kurssprung und die Frage, ob hoher Bewertungsdruck sowie Leerverkäufe weitere Verluste begünstigen. Dem stehen ein starker Auftragseingang, optimistische Erwartungen für 2027 und überwiegend höhere Analystenkursziele gegenüber. Uneinigkeit besteht über den Ausblick, die Bewertung und das Kurspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -6,41 %
    Platz 2
    Performance 1M: -24,92 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 3
    Performance 1M: -25,83 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SUSS-Aktie von mehr als der Hälfte seit dem Hoch und die Frage, ob sich daraus Kaufkurse ergeben. Rekord-Auftragseingang, hoher Auftragsbestand und ein moderates erwartetes KGV sprechen für Zuversicht; Lieferengpässe und mögliche Verzögerungen bei Umsatz und Gewinn nähren Zweifel. Der Abwärtstrend gilt als intakt, eine Bodenbildung fehlt. Die nächsten Zahlen sollen zeigen, ob Prognosen und Wachstum erreichbar bleiben.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -5,77 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,13 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,77 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +4,75 %
    Platz 6
    Performance 1M: +12,64 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,75 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,59 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,22 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrücksetzer bei Infineon und den Nvidia-Deal, der die Aktie für einige wieder attraktiver macht. Anleger berichten von Aufstockungen und sehen Einstiegsmöglichkeiten; genannt wird ein Kurs um 30 Euro. Trotz möglicher Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter wird mit einer Fortsetzung der Entwicklung gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,12 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,28 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass die Telekom-Aktie bei etwa 25 Euro unterbewertet sei, gestützt auf Analystenkursziele, während der kurzfristige Kursverlauf unsicher bleibt. Schwächere Neukundenzahlen bei AT&T könnten T-Mobile zugutekommen; zugleich werden Investitionen und die gemeinsame Bewerbung um Frequenzen für mobile Satellitendienste als Chancen gesehen. Risiken für das Geschäftsmodell sollen im Blick bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 11
    Performance 1M: -14,08 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach überraschend stark gestiegenen Funktionskosten und schwachen Umsätzen im Medizinbereich. Diskutiert werden mögliche Vertrauensverluste sowie eine erwartete EBIT-Marge von rund 7 % für 2026. Positiv sehen Anleger Bruttomarge und Auftragsentwicklung in der Sicherheitstechnik. Viele halten die Aktie trotz der Belastungen für günstig und erwarten beim Capital Markets Day Erläuterungen zum 10-%-Margenziel für 2030.

    zurückvorwärts
    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     