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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    70,28€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    81,49€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,69 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,82 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang und die Frage, ob wichtige Unterstützungen halten. Genannt werden 131–133 € als aktuelle Supportzone und rund 124 € als kritisches Tief; darunter erwarten einige weitere Rückgänge bis 110–114 € oder 100 €. Andere sehen Nachkaufgelegenheiten. Als Widerstände gelten 135–141 €; eine Trendwende wird erst oberhalb von 150–155 € für wahrscheinlicher gehalten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -5,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,00 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,51 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -5,26 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,71 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,26 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -4,73 %
    Platz 5
    Performance 1M: -17,84 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,73 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,22 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrücksetzer bei Infineon und den Nvidia-Deal, der die Aktie für einige wieder attraktiver macht. Anleger berichten von Aufstockungen und sehen Einstiegsmöglichkeiten; genannt wird ein Kurs um 30 Euro. Trotz möglicher Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter wird mit einer Fortsetzung der Entwicklung gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -4,20 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,20 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 8
    Performance 1M: -12,55 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 9
    Performance 1M: -12,95 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,81 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 12
    Performance 1M: -10,62 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    AXA
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,32 %
    Chart AXA
    ISIN: FR0000120628
    WKN: 855705
    Die AXA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 14
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass die Telekom-Aktie bei etwa 25 Euro unterbewertet sei, gestützt auf Analystenkursziele, während der kurzfristige Kursverlauf unsicher bleibt. Schwächere Neukundenzahlen bei AT&T könnten T-Mobile zugutekommen; zugleich werden Investitionen und die gemeinsame Bewerbung um Frequenzen für mobile Satellitendienste als Chancen gesehen. Risiken für das Geschäftsmodell sollen im Blick bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,39 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    ING Group
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 16
    Performance 1M: -9,89 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 17
    Performance 1M: -7,27 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 18
    Performance 1M: +12,18 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 19
    Performance 1M: -4,44 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 20
    Performance 1M: -14,46 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 21
    Performance 1M: -14,55 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Deutsche-Bank-Aktie trotz hoher Gewinne und um eine erste Gegenbewegung. Als mögliche Rücksetzerziele werden charttechnisch 28 und im ungünstigen Fall 24 Euro genannt; Aktienrückkäufe oberhalb von 30 Euro gelten anderen als positives Signal. Diskutiert werden zudem die im Branchenvergleich niedrige Marktkapitalisierung sowie Übernahmefantasien. Gewinnwarnung oder Kapitalerhöhung bleiben Spekulation.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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