Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 22.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,25 %
Performance 1M: -11,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,51 %
Performance 1M: -4,00 %
Tagesperformance: -5,26 %
Performance 1M: -17,71 %
Tagesperformance: -4,73 %
Performance 1M: -17,84 %
Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: -12,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,20 %
Performance 1M: -3,30 %
Tagesperformance: -3,74 %
Performance 1M: -12,55 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: -12,95 %
Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: -9,15 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: +9,81 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -10,62 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: -6,32 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: -4,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: +3,39 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: -9,89 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: -7,27 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: +12,18 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -4,44 %
Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: -14,46 %
Tagesperformance: -2,04 %
Performance 1M: -14,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.