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    ROUNDUP 2

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    Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays streicht wegen KI bis Ende 2026 5.000 Jobs
    • Barclays erhöht Quartalsgewinn um 13 Prozent
    • Barclays verfehlt teils Analystenerwartungen
    ROUNDUP 2 - Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    (Kurs aktualisiert)

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank Barclays will infolge der verstärkten Einführung Künstlicher Intelligenz 5.000 Arbeitsplätze streichen. Das Geldhaus erklärte die Pläne mit der Senkung der Kosten. 1.000 Jobs seien schon abgebaut, der Rest solle bis Ende 2026 folgen. Betroffen wären rund fünf Prozent der Arbeitsplätze bei der Bank. Zugleich meldete Barclays am Donnerstag einen Gewinnanstieg im dritten Quartal, verfehlte jedoch teilweise die Erwartungen von Analysten. Für die Barclays-Aktie ging es in London am Nachmittag um 0,7 Prozent abwärts.

    Im dritten Quartal bescherten höhere Erträge in mehreren Sparten der Barclays Bank mehr Gewinn. Mit 1,65 Milliarden britischen Pfund (knapp 2 Mrd Euro) entfiel auf die Aktionäre ein um 13 Prozent höherer Überschuss als ein Jahr zuvor. Allerdings schnitt die Bank bei Erträgen und Vorsteuergewinn schlechter ab als von Experten im Schnitt erwartet. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen.

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    Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Großbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.

    Bankchef C. S. Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028. Zudem kündigte er einen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde Pfund an./stw/jha/mis/he

    Barclays

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    ISIN:GB0031348658WKN:850403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 4,949 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Barclays zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 620,00GBP was eine Bandbreite von +1,91 %/+12.536,30 % bedeutet.





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