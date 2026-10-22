Bye, bye Börse
Delisting: Diese DAX-Aktie wird wohl bald verschwinden
Der Private-Equity-Riese EQT will Qiagen übernehmen. Experten trauen dem Angebot den Durchbruch zu. Der Diagnostik-Konzern dürfte anschließend von der Börse genommen werden. Wer könnte sein Nachfolger im DAX werden?
- EQT bietet 46,50 Euro je Qiagen-Aktie in bar
- Qiagens Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen
- Sartorius gilt als erster DAX-Nachrücker für Qiagen
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Bei Qiagen endet eine monatelange Hängepartie. Ein Konsortium unter Führung des Finanzinvestors EQT will den Diagnostikspezialisten komplett übernehmen und bietet 46,50 Euro je Aktie in bar. Am Donnerstag geht die Aktie mit einem Plus von fast 5 Prozent bei rund 45 Euro aus dem Handel.
Inklusive Schulden bewertet die Offerte Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro. Aufsichtsrat und Vorstand stehen einstimmig hinter der Vereinbarung, ihre formelle Empfehlung folgt nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Eigen- und Fremdkapital hat EQT fest zugesagt.
Der Abschluss ist für Mitte 2027 geplant, vorher müssen Kartell- und Investitionsprüfer zustimmen. Zieht sich das länger als zehn Monate hin, darf Qiagen eine Zwischendividende von bis zu 0,47 US-Dollar je Aktie ausschütten, ohne dass der Angebotspreis sinkt.
Zusätzlich sollen die Anteilseigner auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Maßnahmen absegnen, mit denen Nachzügler nach dem Vollzug zum Angebotspreis abzüglich Quellensteuer hinausgedrängt werden können. Wer nicht andient, muss also mit Abschlägen rechnen.
Zudem legte Qiagen vorläufige Quartalszahlen vor. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 2,8 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar und übertraf damit sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartung. Beim bereinigten Gewinn je Aktie standen 0,65 US-Dollar zu Buche, erwartet waren 0,62 US-Dollar. Die vollständigen Zahlen folgen am 4. November.
Sollte Qiagen nach Abschluss der Übernahme aus dem DAX ausscheiden, wäre Sartorius nach der reinen Free-Float-Logik der Deutsche-Börse-Methodik derzeit die Nummer 1 auf der Nachrücker-Liste, gefolgt von Knorr-Bremse.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion