Delisting: Diese DAX-Aktie wird wohl bald verschwinden

Inklusive Schulden bewertet die Offerte Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro. Aufsichtsrat und Vorstand stehen einstimmig hinter der Vereinbarung, ihre formelle Empfehlung folgt nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Eigen- und Fremdkapital hat EQT fest zugesagt.

Bei Qiagen endet eine monatelange Hängepartie. Ein Konsortium unter Führung des Finanzinvestors EQT will den Diagnostikspezialisten komplett übernehmen und bietet 46,50 Euro je Aktie in bar. Am Donnerstag geht die Aktie mit einem Plus von fast 5 Prozent bei rund 45 Euro aus dem Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Abschluss ist für Mitte 2027 geplant, vorher müssen Kartell- und Investitionsprüfer zustimmen. Zieht sich das länger als zehn Monate hin, darf Qiagen eine Zwischendividende von bis zu 0,47 US-Dollar je Aktie ausschütten, ohne dass der Angebotspreis sinkt.

Zusätzlich sollen die Anteilseigner auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Maßnahmen absegnen, mit denen Nachzügler nach dem Vollzug zum Angebotspreis abzüglich Quellensteuer hinausgedrängt werden können. Wer nicht andient, muss also mit Abschlägen rechnen.

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Zudem legte Qiagen vorläufige Quartalszahlen vor. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 2,8 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar und übertraf damit sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartung. Beim bereinigten Gewinn je Aktie standen 0,65 US-Dollar zu Buche, erwartet waren 0,62 US-Dollar. Die vollständigen Zahlen folgen am 4. November.

Sollte Qiagen nach Abschluss der Übernahme aus dem DAX ausscheiden, wäre Sartorius nach der reinen Free-Float-Logik der Deutsche-Börse-Methodik derzeit die Nummer 1 auf der Nachrücker-Liste, gefolgt von Knorr-Bremse.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



