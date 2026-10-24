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    Zwischenwahlen im Fokus

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    US-Wahlen voraus: Droht der Wall Street jetzt ein Rückschlag?

    Vor den US-Zwischenwahlen könnte die Wall Street unter Druck geraten. Alpine Macro warnt vor Rücksetzern, sieht danach aber Chancen auf weitere Kursgewinne.

    Zwischenwahlen im Fokus - US-Wahlen voraus: Droht der Wall Street jetzt ein Rückschlag?
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa

    Die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten könnten die Aktienmärkte zunächst unter Druck setzen. Die Investmentberatung Alpine Macro rechnet mit möglichen Rücksetzern vor dem Urnengang am 3. November. Langfristig könnte sich für Anleger daraus jedoch eine neue Einstiegschance ergeben.

    Starke Rallye macht Anleger anfällig

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    Nick Giorgi, Chefstratege für Aktien bei Alpine Macro, verweist auf die historische Entwicklung vor den sogenannten Midterms. In den vergangenen 14 Wahlzyklen legte der S&P 500 in den 9 Monaten vor der Abstimmung durchschnittlich nur um 1,6 Prozent zu. Diesmal steht bereits ein Plus von 11 Prozent zu Buche.

    Nach Ansicht des Strategen könnte dieser ungewöhnlich starke Anstieg Anleger dazu verleiten, vor der Wahl Gewinne mitzunehmen. In einer Mitteilung an Kunden warnte Giorgi vor einer schwierigen Phase: Anleger sollten sich auf Verluste einstellen, bevor sich neue Chancen ergäben. Bis zu den Zwischenwahlen sei eine eher defensive Marktreaktion zu erwarten.

    Ein möglicher Rücksetzer müsse allerdings nicht das Ende der Rallye bedeuten. Vielmehr könnte er eine Gelegenheit bieten, Aktien günstiger zu kaufen.

    Historie spricht für weitere Kursgewinne

    Giorgi sieht auch nach der Wahl Potenzial. Seit 1970 erzielte der S&P 500 in den neun Monaten nach den Zwischenwahlen im Durchschnitt einen Kursgewinn von 13,8 Prozent. Die entscheidende Frage sei deshalb, ob die bisherigen Gewinne nur vorübergehend seien oder eine nachhaltige Entwicklung einleiteten. Alpine Macro hält das zweite Szenario für wahrscheinlicher.

    Auch die politische Konstellation könnte eine Rolle spielen. Auf der Prognoseplattform Kalshi sehen Marktteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat gewinnen. Für das Repräsentantenhaus liegt die entsprechende Wahrscheinlichkeit bei 90 Prozent. Solche Prognosemärkte beruhen allerdings nicht auf denselben Methoden wie klassische Wahlumfragen und sind daher nicht mit ihnen gleichzusetzen.

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    Geteilte Macht könnte Börsen stützen

    Sollten sich Republikaner und Demokraten die Kontrolle über die Regierung teilen, könnte das den Aktienmarkt zusätzlich stützen. Laut Giorgi erzielte der S&P 500 in der Vergangenheit bei einer geteilten politischen Macht im Durchschnitt eine Rendite von 14 Prozent.

    Für Anleger ergibt sich damit ein zweigeteiltes Bild: Kurzfristig könnten Unsicherheit und Gewinnmitnahmen die Kurse belasten. Der historische Verlauf nach den Zwischenwahlen spricht laut Alpine Macro jedoch dafür, dass sich Geduld auszahlen könnte.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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