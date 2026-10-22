BSI wirft KI-Anbietern laxen Umgang mit IT-Sicherheit vor
- KI-Anbieter vernachlässigen laut BSI die Sicherheit
- Plattner fordert Schutz vor Angriffen und Haftung
- Sie fordert technische Regeln und eine Prüfstelle
BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin der höchsten deutschen Cybersicherheitsbehörde, Claudia Plattner, kritisiert die führenden KI-Anbieter für ihren laxen Umgang mit Cybersicherheit. Die Hersteller widmeten der Sicherheit ihrer Systeme bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit, sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Mir fehlen dort das Engagement und die Ernsthaftigkeit, um diese Probleme zu verhindern." Das gelte für alle großen Anbieter, in den USA wie in China.
Plattner forderte die Hersteller auf, unkontrollierte Angriffe durch ihre Systeme effektiver zu verhindern und ansonsten für die Folgen einzustehen: "Es ist ihr Produkt, sie müssen sicherstellen, dass so etwas künftig verhindert wird - sonst könnten sich künftig auch Haftungsfragen stellen."
Plattner: Übliche politische Instrumente reichen nicht
Mit der aktuellen Situation, in der immer neue IT-Sicherheitsvorfälle durch unkontrollierte KI-Agenten bekanntwerden, könne niemand zufrieden sein. "Wir brauchen eine Regulierung, die über Selbstverpflichtungen und das Versprechen, künftig ein bisschen besser aufzupassen, hinausgeht", sagte Plattner. Die üblichen politischen Instrumente reichten dafür nicht aus. "Wir müssen technisch ansetzen: Was ist das für eine KI? Wem gehört sie? Wer hat sie beauftragt? Was darf sie? Wir müssen unsere Regeln an die neue Zeit und das Phänomen der autonom handelnden KI-Agenten anpassen."
Zudem sei eine Stelle nötig, die prüfe, ob diese Regeln eingehalten werden. Mit einem schnellen Abflauen der IT-Sicherheitsprobleme durch KI-Agenten und den menschlichen, gesteuerten Missbrauch von KI rechnet die BSI-Präsidentin nicht: "Uns stehen unruhige Zeiten bevor."/sl/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 225 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +68,06 %/+273,47 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/tpu-geschaeft-im-fokus-alphabet-aktie-trotzdem-schwaecher-piper-sandler-sieht-tpu-chipgeschaeft-als-nvidia-bedrohung-00-15957827
Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an.
Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA.
Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale.
Der hohe Nettogewinn in 3 stelliger Mrd Höhe ist auf einen Einmaleffekt (Neubewertung der SpaceX und Antrophic Beteiligungen) zurückzuführen- fällt wohl kaum jedes Quartal an. Operativ lag der Gewinn bei brutto ca. 40 Mrd. bzw. 2,31 $ pro Aktie EPS und damit weniger als die Investitionen verschlungen haben (45 Mrd) . Der Markt ist nicht so bloed wie manche glauben, dass er sich von Zahlen blenden lässt.
Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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