Coherent bricht ein – deutlich schwächer als der US 500

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Coherent Aktionäre einen Verlust von -27,55 % hinnehmen.

Coherent verliert deutlich stärker als der US 500, der heute um 1,39 % nachgibt. Die amerikanischen Indizes starten insgesamt schwach in den Handel. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Coherent bisher ein Plus von +24,00 %.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -1,39 % im Plus-Minus-Bereich. Coherent entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,42 % 1 Monat -28,02 % 3 Monate -27,55 % 1 Jahr +89,71 %

Stand: 22.10.2026, 17:00 Uhr

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 92,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,92 %.

Informationen zur Coherent Aktie

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,91 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.