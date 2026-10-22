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    Besonders beachtet!

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    Coherent bricht ein – deutlich schwächer als der US 500

    Coherent bricht um 11,24 % ein und weitet damit den Verlust auf Monatssicht auf 28,02 % aus.

    Besonders beachtet! - Coherent bricht ein – deutlich schwächer als der US 500
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Coherent verliert deutlich stärker als der US 500, der heute um 1,39 % nachgibt. Die amerikanischen Indizes starten insgesamt schwach in den Handel. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

    Coherent Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 22.10.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Coherent Aktionäre einen Verlust von -27,55 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Coherent bisher ein Plus von +24,00 %.

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    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -1,39 % im Plus-Minus-Bereich. Coherent entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,42 %
    1 Monat -28,02 %
    3 Monate -27,55 %
    1 Jahr +89,71 %
    Stand: 22.10.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 92,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,92 %.

    Informationen zur Coherent Aktie

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,91 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 22.10. - US Tech 100 schwach -1,51 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coherent

    -12,08 %
    -18,33 %
    -31,97 %
    -30,97 %
    +82,28 %
    +542,98 %
    +267,85 %
    +1.280,68 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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