Aktien heute: Meta bricht ein, Procter & Gamble legt kräftig zu

Weitere Pläne zur Aufstockung der Investitionen schrecken die Anleger von Meta Platforms ab. Der Konzern steckt in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Die Aktie fällt um 10,26 Prozent auf 582,15 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 10,74 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt noch ein Plus von 2,96 Prozent.

Technologieaktien stehen am Donnerstag, dem 22.10.2026, unter Druck. Der US Tech 100 verliert 2,45 Prozent. Steigende Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen großer Technologiekonzerne belasten die Stimmung. Der DAX gibt 0,78 Prozent nach, der Eurozone 50 verliert 1,61 Prozent und der US 30 sinkt um 0,45 Prozent. Der TecDAX hält sich mit einem Plus von 0,19 Prozent dagegen knapp im positiven Bereich. Unter den Einzelwerten fallen teils zweistellige Verluste auf, während einige Software- und Konsumtitel deutlich zulegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum steht dagegen die Entstehungsgeschichte des Unternehmens im Mittelpunkt. Der Diskussionsbeitrag betont die Bedeutung der praktischen Umsetzung gegenüber der ursprünglichen Geschäftsidee und bewertet Mark Zuckerbergs Rolle entsprechend positiv. Eine Einordnung der aktuellen Investitionspläne steht dabei nicht im Vordergrund.

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Meta Platforms (A): 582,15€ (-10,26 %)

Teradyne: Zweistelliger Verlust verschärft den Rückgang

Mit einem Abschlag von 10,09 Prozent auf 277,48 Euro gehört Teradyne zu den besonders schwachen Technologiewerten. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Der Anbieter automatisierter Testsysteme und kollaborativer Roboter verliert auf Wochensicht 12,53 Prozent und auf Monatssicht 17,02 Prozent. Trotz des Rückgangs liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 65,29 Prozent im Plus.

Teradyne: 277,48€ (-10,09 %)

Nokia: Kursrutsch trifft auf Produktionshoffnungen

Bei Nokia weckt die mögliche Ausweitung der Produktion Hoffnungen in der Community. Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich der Blick auf die von Infinera übernommene Fabrik in San Jose. Diskutiert wird ein geplanter Rund-um-die-Uhr-Betrieb bis Ende Oktober. Damit verbinden sich Erwartungen an höhere Auslieferungen und Umsätze angesichts von Engpässen bei Indiumphosphid-Wafern. Trotz Ärgers über den Kursverlauf bleibt die Haltung teils geduldig und auf weitere Käufe ausgerichtet.

Die Aktie des Telekommunikationsausrüsters fällt um 9,99 Prozent auf 7,4820 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Tagesverlust gibt es zunächst nicht. Auf Monatssicht summiert sich das Minus auf 19,97 Prozent. Seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Gewinn von 35,60 Prozent.

Nokia: 7,4820€ (-9,99 %)

AIXTRON: Geteilte Stimmung nach weiterem Rückschlag

Zwischen Zuversicht beim Auftragseingang und Sorgen über weiteren Kursdruck ist die Stimmung bei AIXTRON gespalten. In der Community verweisen optimistische Stimmen auf aus ihrer Sicht nachhaltigere Quartalszahlen und die Zyklik des Geschäfts. Skeptische Beiträge sehen in Leerverkäufern eine Belastung und rechnen mit einer längeren Erholungsphase.

Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers verliert 9,18 Prozent auf 29,19 Euro. Damit wächst das Wochenminus auf 13,27 Prozent und der Monatsverlust auf 17,52 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 75,63 Prozent. Das Unternehmen veröffentlicht eine Stimmrechtsmitteilung. Ein konkreter Zusammenhang mit dem Kursrückgang ist nicht erkennbar.

AIXTRON: 29,19€ (-9,18 %)

Lumentum Holdings: Deutliches Minus trotz starkem Jahresplus

Der kräftige Jahresgewinn von Lumentum Holdings schrumpft weiter. Die Aktie des Anbieters optischer und photonischer Produkte sinkt um 8,88 Prozent auf 691,95 Euro. Auf Monatssicht beträgt der Rückgang 13,97 Prozent. Seit Jahresbeginn verbleibt dennoch ein Plus von 119,17 Prozent. Unternehmensnachrichten, die den Tagesverlust konkret erklären, liegen zunächst nicht vor.

Lumentum Holdings: 691,95€ (-8,88 %)

Monolithic Power Systems: Tagesverlust übertrifft das Monatsminus

Für Monolithic Power Systems geht es um 8,23 Prozent auf 1.048,50 Euro abwärts. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Der Tagesverlust fällt stärker aus als das Minus über die gesamte Woche von 2,74 Prozent und über den Monat von 3,94 Prozent. Der Entwickler energieeffizienter Power-Management-Chips liegt seit Jahresbeginn noch 36,03 Prozent im Plus.

Monolithic Power Systems: 1.048,50€ (-8,23 %)

CoreWeave: Strombedarf und Rechenzentren im Fokus

Die Stromversorgung von Rechenzentren beschäftigt die Diskussion zu CoreWeave im wallstreetONLINE-Forum. Dabei geht es um den Energiebedarf neuer Anlagen und um möglichen Widerstand gegen Rechenzentrumsprojekte in den USA. Die Beiträge zeigen unterschiedliche Einschätzungen dazu, wie groß die gesellschaftlichen und infrastrukturellen Hürden sind.

CoreWeave verliert 6,87 Prozent auf 51,25 Euro. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Rückgang setzt die Schwäche der vergangenen Wochen fort: Auf Monatssicht beträgt das Minus 29,10 Prozent, seit Jahresbeginn verliert die Aktie 15,11 Prozent.

CoreWeave Registered (A): 51,25€ (-6,87 %)

Siemens Energy: Kursverlust sorgt für Frust im Forum

Der Kursrückgang bei Siemens Energy sorgt im wallstreetONLINE-Forum für deutlichen Unmut. Ein Teil der Diskussion dreht sich um einen möglichen Ausstieg und die Enttäuschung über die anhaltende Schwäche. Andere Beiträge setzen auf Geduld, eine spätere Erholung oder weitere Käufe. Auch charttechnische Unterstützungen und das Risiko zusätzlicher Verluste stehen im Mittelpunkt.

Die Aktie fällt um 6,72 Prozent auf 124,01 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Das Wochenminus erreicht 6,84 Prozent, auf Monatssicht beträgt der Verlust 11,82 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt der Energietechnikkonzern mit 4,70 Prozent im Plus.

Siemens Energy: 124,01€ (-6,72 %)

Nebius: Milliardenfinanzierung hält den Kursrutsch nicht auf

Eine Finanzierungsfazilität über 3,5 Milliarden US-Dollar mit Citi stützt den Kurs von Nebius zunächst nicht. Die Aktie des Cloud- und KI-Infrastrukturanbieters verliert 6,65 Prozent auf 143,19 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 26,55 Prozent. Seit Jahresbeginn steht allerdings weiterhin ein Gewinn von 104,85 Prozent.

In der Forendiskussion stehen die Kreditkonditionen und die Zinsbelastung im Zentrum. Positiven Bewertungen der Konditionen stehen Hinweise gegenüber, dass zum Aufschlag ein variabler Basiszinssatz hinzukommt. Zudem werden Verschuldung und Zinsrisiken im Vergleich mit CoreWeave erörtert. Einzelne Stimmen bleiben trotz erwarteter weiterer Rücksetzer zuversichtlich und berichten von zusätzlichen Käufen.

Nebius Group Registered (A): 143,19€ (-6,65 %)

SUESS MicroTec: Monatsverlust weitet sich aus

Bei SUESS MicroTec klaffen die Einschätzungen von Unternehmen und Aktie in der Community auseinander. Ein kritischer Beitrag bemängelt die Kursentwicklung trotz positiver Sicht auf das Unternehmen. Dem steht eine gelassene Haltung gegenüber, die den Rückgang als Gelegenheit für weitere Käufe betrachtet und auf die persönliche Jahresbilanz verweist.

Der Kurs sinkt um 6,61 Prozent auf 51,90 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Der Halbleiteranlagenbauer verliert auf Wochensicht 15,25 Prozent und auf Monatssicht 26,92 Prozent. Seit Jahresbeginn verbleibt ein Plus von 33,10 Prozent.

SUESS MicroTec: 51,90€ (-6,61 %)

Thomson Reuters: Kräftige Erholung setzt sich fort

Thomson Reuters setzt die jüngste Aufwärtsbewegung mit einem Plus von 6,43 Prozent auf 109,20 Euro fort. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Anstieg gibt es zunächst nicht. Über eine Woche gewinnt die Aktie 14,15 Prozent, über einen Monat 28,76 Prozent. Die Erholung gleicht die Verluste seit Jahresbeginn noch nicht vollständig aus: Für diesen Zeitraum bleibt ein Minus von 4,57 Prozent.

Thomson Reuters: 109,20€ (+6,43 %)

Roper Technologies: Jüngste Gewinne werden ausgebaut

Ein Kursgewinn von 6,29 Prozent hebt Roper Technologies auf 376,15 Euro. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Technologie- und Softwarekonzern baut damit seine jüngsten Gewinne aus. Auf Wochensicht steigt die Aktie um 10,45 Prozent, auf Monatssicht um 15,88 Prozent. Seit Jahresbeginn steht noch ein Minus von 3,12 Prozent.

Roper Technologies: 376,15€ (+6,29 %)

Sartorius Vz.: Aufwärtsbewegung gewinnt an Tempo

Die Vorzugsaktie von Sartorius legt um 6,26 Prozent auf 277,60 Euro zu. Damit setzt sich der positive Verlauf fort: Auf Wochensicht beträgt der Gewinn 8,77 Prozent, auf Monatssicht 12,64 Prozent. Seit Jahresbeginn steigt der Titel des Life-Science-Zulieferers um 13,10 Prozent. Ein konkreter Auslöser für das heutige Plus ist zunächst nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Geschäftszahlen. Ein Beitrag verweist auf die Mitteilung zu den Neunmonatsergebnissen. Eine klare Bewertung der Zahlen oder eine eindeutige Stimmung lässt sich daraus nicht ableiten.

Sartorius Vz.: 277,60€ (+6,26 %)

Procter & Gamble: Guter Geschäftsstart treibt die Aktie

Ein überraschend guter Start in das Geschäftsjahr 2026/27 gibt Procter & Gamble Auftrieb. Der Konsumgüterkonzern steigert in den drei Monaten bis Ende September den organischen Umsatz, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte. Die Aktie gewinnt 5,86 Prozent auf 147,95 Euro.

Damit setzt sich die positive Monatsentwicklung fort. Über diesen Zeitraum steigt der Kurs um 15,73 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 20,76 Prozent. Zum Portfolio des Konzerns gehören unter anderem Ariel, Pampers, Gillette und Oral-B.

Procter & Gamble: 147,95€ (+5,86 %)

Paychex: Deutlicher Anstieg ohne konkreten Auslöser

Ohne konkrete Unternehmensnachrichten steigt Paychex um 5,49 Prozent auf 104,66 Euro. Der Dienstleister für Lohnabrechnung und Personalverwaltung gewinnt damit auf Wochensicht 5,94 Prozent. Das Monatsplus fällt mit 2,18 Prozent kleiner aus. Seit Jahresbeginn legt die Aktie um 5,66 Prozent zu.

Paychex: 104,66€ (+5,49 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Einzelwerten. Bei Meta belasten die Investitionspläne, während Procter & Gamble mit dem Geschäftsjahresauftakt punktet. Für mehrere andere starke Kursbewegungen gibt es keinen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser. Die Forendiskussionen reichen von wachsender Verärgerung bis zu Zuversicht und weiteren Käufen.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.