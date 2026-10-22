VW stellt Fahrassistenz-Entwicklung in Europa neu auf
- VW bündelt Fahrassistenz und autonomes Fahren
- OneTeam soll die Entwicklung beschleunigen
- Cariad bündelt Schlüsseltechnik und baut Stellen ab
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autokonzern Volkswagen bündelt die Entwicklung von Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisiertem Fahren in Europa in einer neuen Organisation. Das geht aus einer internen Ankündigung im VW -Intranet hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Einheit mit dem Namen "OneTeam" werden die Kompetenzen der Softwaretochter Cariad und der Konzernmarken zusammengeführt. Das Ziel sei, schneller und direkter zusammenzuarbeiten und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern.
Der Aufbau der Einheit hat demnach begonnen, formell soll sie im November die Arbeit aufnehmen. Konzernentwicklungschef Werner Tietz sprach von einem weiteren Schritt zur Effizienzsteigerung im Rahmen der Transformation. Klare Verantwortung entstehe durch die Führung von Audi. Cariad-Chef Peter Bosch zufolge bildet der Schritt die Grundlage für eine höchst wettbewerbsfähige, gemeinsam konzernweit nutzbare Technologieplattform.
Geleitet wird die neue Einheit von Manuel Birke, dem Cariad-Technikchef für Fahrerassistenzsysteme. Er berichtet künftig sowohl an den Audi- als auch den Cariad-Vorstand. Weitere Einzelheiten blieben zunächst offen.
Neuausrichtung von Cariad
Die VW-Softwaretochter befindet sich bereits seit einiger Zeit im Umbruch: Konzernchef Oliver Blume lässt im Gegensatz zu seinem Vorgänger weniger selbst entwickeln - und setzt stattdessen auf externe Partner wie Xpeng in China oder Rivian in den USA. Eine Zusammenarbeit mit dem Autozulieferer Bosch bei automatisierten Fahrfunktionen war im Juli beendet worden.
Cariad fokussiert sich nun unter anderem auf die Eigenentwicklung von Schlüsseltechnologien - wie Fahrdynamik-Software, Cloud-Anwendungen und Infotainment-Systeme. Seit Ende 2023 schrumpfte das Unternehmen von rund 6.500 auf etwa 4.300 Beschäftigte. Künftig sollen nochmals rund 1.000 Stellen wegfallen. "Wir bauen Cariad auf eine neue, kleinere und auf Geschwindigkeit ausgerichtete Tech-Organisation mit wettbewerbsfähigen Arbeitsbedingungen um", hieß es zuletzt von einem Sprecher./jwe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 69,06 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,16 %/+73,41 % bedeutet.
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Cathunter: Du siehst das viel zu pessimistisch und vergisst dabei die wichtigste Kennzahl: Weltweit werden pro Jahr rund 80 bis 90 Millionen Fahrzeuge verkauft (und nicht nur 8 bis 10 Millionen).
Genau deshalb ist es eine absolute Stärke des Volkswagen-Konzerns, technologisch breit aufgestellt zu sein und alle Mobilitätskonzepte anzubieten. Die Realität außerhalb Europas zeigt doch ganz klar: Reine Elektroautos funktionieren in riesigen Teilen der Welt (Lateinamerika, weite Teile Asiens, Afrika, Teile Nordamerikas) schlichtweg noch nicht – sei es wegen fehlender Netze, extremer Klimabedingungen oder mangelnder Ladeinfrastruktur. Wer dort starr nur auf eine Karte setzt, räumt den Markt kampflos der Konkurrenz ein.
Natürlich hat VW hausgemachte Probleme und die Chinesen sind bei Batterien enteilt, aber das Schicksal der deutschen Autoindustrie auf einen reinen Abgesang zu reduzieren, greift zu kurz:
Übergangsphase ist profitabel: Verbrenner und vor allem Hybride werden weltweit noch sehr lange gebraucht. Solange diese Märkte laufen, generieren sie den Cashflow, den der Konzern für die Transformation dringend braucht.
Globaler Markt statt Europa-Fokus: Europa ist längst nicht mehr der einzige Nabel der Autowelt. Wer global agiert, muss flexibel auf die Bedürfnisse verschiedener Regionen reagieren können. Ein "One-Size-Fits-All"-Ansatz funktioniert global nicht.
Restposition oder Turnaround?: Aber Märkte übertreiben immer – sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn die extremen Erwartungen erst einmal komplett eingepreist sind, reicht oft schon eine kleine operative Verbesserung oder ein stabilerer Ausblick, um eine massive Gegenbewegung auszulösen.
Alles schwarz-weiß zu malen und den totalen Untergang zu predigen, ignoriert, wie anpassungsfähig globale Industrieklassiker in Krisenzeiten agieren.
Was ich halt sehe, in einem Verbrenner steckten deutlich mehr Teile und da war was Motortechnik respektive Effizienz anging jede Menge Hirnschmalz, Erfahrung, Ingenieurswissen gefragt um da Verbesserungen zu erzielen und mithalten zu können.
Danke für dein extremes Bären-Szenario, aber lassen wir die Emotionen und den Weltuntergangs-Populismus mal kurz beiseite und schauen auf die harten Fakten:
1. Zum „Milliarden-Rückruf wegen einer Schraube“:
Der präventive Rückruf von 2,86 Millionen Fahrzeugen (VW/Audi) wegen Korrosion an einer Lenkungsschraube ist ärgerlich, aber in der Automobilindustrie tägliches Geschäft. Die Kosten pro Fahrzeug belaufen sich inklusive Arbeitszeit auf geschätzte 30 bis 50 Euro. Bei knapp 3 Millionen Autos sprechen wir von etwa 100 bis 150 Millionen Euro Gesamtkosten. Bei einem Jahresumsatz des VW-Konzerns von weit über 300 Milliarden Euro ist das eine operative Portokasse und keineswegs ein „existenzbedrohendes Drama“. Wer daraus das Ende des Konzerns konstruiert, versteht weder Bilanzierung noch Risikorückstellungen.
2. Zum China-Vergleich und den Löhnen:
Zu fordern, die Gehälter in Deutschland auf chinesisches Niveau zu senken, geht an der Realität der Wertschöpfungskette völlig vorbei. Die Herausforderung im deutschen Automobilbau liegt nicht primär am Stundenlohn des Bandarbeiters, sondern an den massiven bürokratischen Hürden, hohen Energiepreisen und der Trägheit der Vorstände in der Transformation. Dass Oliver Blume und der Vorstand genau jetzt die heilige Kuh der 35-Stunden-Woche und die bestehenden Tarifverträge angreifen, zeigt doch gerade: Die Restrukturierung läuft an. Der Schmerz wird jetzt eingepreist.
3. Bewertung & Dividenden-Sicherheitsnetz der Porsche SE:
Auf dem aktuellen Niveau um 24,50–25,00 € wird bei der Porsche SE bereits der absolute Super-GAU eingepreist.
- Der Abschlag auf den inneren Wert (NAV Discount) liegt bei extremen, historischen Höchstständen von über 50–60 %.
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- Die Porsche SE hält Kernbeteiligungen an Volkswagen (über 53 % der Stimmrechte) und Porsche AG (P911) – Unternehmen, die gigantische Sachwerte, Patente, weltweite Produktionsnetzwerke und hochprofitable Sportwagen-Sparten besitzen.
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- Allein die Dividendenausschüttungen auch wenn diese etwas kleiner ausfällt dieser Beteiligungen decken den Schuldendienst der Holding um ein Vielfaches und bieten eine Dividendenrendite, die den Kurs nach unten massiv absichert.
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4. Börsenpsychologie (Capitulation Phase):
Beiträge wie deiner – voller Polemik, Pauschalisierungen („Der Laden hat fertig“) und Prognosen wie „die 2 wird bald durch eine 1 ersetzt“ – sind das Lehrbuchbeispiel für das sprichwörtliche „Blood on the streets“ und die finale Kapitulationsphase der Kleinanleger. Geschichte wiederholt sich an der Börse immer wieder: Wenn die Bild-Zeitung und die Foren-Skeptiker den Untergang der deutschen Automobilindustrie ausrufen, bauen die institutionellen Investoren im Stillen ihre Positionen bei historischen Tiefstbewertungen auf.
Die deutsche Automobilindustrie steht vor gigantischen Aufgaben, ja. Aber ein hochprofitables Luxus-Segment (Porsche AG) und ein globaler Volumenhersteller mit massiven Cashflows lösen sich nicht in Nichts auf, nur weil der Zyklus gerade auf dem absoluten Tiefpunkt steht.
Wer im Tiefststand verkauft oder den Untergang beschwört, zahlt die Zeche. Wer Substanzwerte mit extremem Risikoabschlag kauft oder hält, wird beim nächsten Zykluswechsel belohnt. Wir sprechen uns in 24 Monaten wieder.