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    VW stellt Fahrassistenz-Entwicklung in Europa neu auf

    Für Sie zusammengefasst
    • VW bündelt Fahrassistenz und autonomes Fahren
    • OneTeam soll die Entwicklung beschleunigen
    • Cariad bündelt Schlüsseltechnik und baut Stellen ab
    VW stellt Fahrassistenz-Entwicklung in Europa neu auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autokonzern Volkswagen bündelt die Entwicklung von Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisiertem Fahren in Europa in einer neuen Organisation. Das geht aus einer internen Ankündigung im VW -Intranet hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Einheit mit dem Namen "OneTeam" werden die Kompetenzen der Softwaretochter Cariad und der Konzernmarken zusammengeführt. Das Ziel sei, schneller und direkter zusammenzuarbeiten und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern.

    Der Aufbau der Einheit hat demnach begonnen, formell soll sie im November die Arbeit aufnehmen. Konzernentwicklungschef Werner Tietz sprach von einem weiteren Schritt zur Effizienzsteigerung im Rahmen der Transformation. Klare Verantwortung entstehe durch die Führung von Audi. Cariad-Chef Peter Bosch zufolge bildet der Schritt die Grundlage für eine höchst wettbewerbsfähige, gemeinsam konzernweit nutzbare Technologieplattform.

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    Geleitet wird die neue Einheit von Manuel Birke, dem Cariad-Technikchef für Fahrerassistenzsysteme. Er berichtet künftig sowohl an den Audi- als auch den Cariad-Vorstand. Weitere Einzelheiten blieben zunächst offen.

    Neuausrichtung von Cariad

    Die VW-Softwaretochter befindet sich bereits seit einiger Zeit im Umbruch: Konzernchef Oliver Blume lässt im Gegensatz zu seinem Vorgänger weniger selbst entwickeln - und setzt stattdessen auf externe Partner wie Xpeng in China oder Rivian in den USA. Eine Zusammenarbeit mit dem Autozulieferer Bosch bei automatisierten Fahrfunktionen war im Juli beendet worden.

    Cariad fokussiert sich nun unter anderem auf die Eigenentwicklung von Schlüsseltechnologien - wie Fahrdynamik-Software, Cloud-Anwendungen und Infotainment-Systeme. Seit Ende 2023 schrumpfte das Unternehmen von rund 6.500 auf etwa 4.300 Beschäftigte. Künftig sollen nochmals rund 1.000 Stellen wegfallen. "Wir bauen Cariad auf eine neue, kleinere und auf Geschwindigkeit ausgerichtete Tech-Organisation mit wettbewerbsfähigen Arbeitsbedingungen um", hieß es zuletzt von einem Sprecher./jwe/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 69,06 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,16 %/+73,41 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der Porsche-Holding-SE-Aktie und die Perspektiven von VW. Ein jüngster Kursanstieg wird mit möglichen Lockerungen beim Verbrenner-Aus verknüpft. Themen sind Chinas Kosten- und Batterievorsprung, VWs Strukturprobleme und Zweifel an Buchwerten. Dem stehen Chancen durch Cashflows aus Verbrennern und Hybriden, technologische Breite und eine mögliche Kurserholung bei operativen Verbesserungen gegenüber.

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    dpa-AFX
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