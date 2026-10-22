Neue globale Initiative zielt auf die Modernisierung der Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen ab

Das Konzept des Global Competency Record soll qualifizierten Fachkräften einen effizienteren Wechsel zwischen verschiedenen Jurisdiktionen ermöglichen und gleichzeitig fundierte Personalentscheidungen unterstützen

PHILADELPHIA, PA, TORONTO, ON UND GRONINGEN, NIEDERLANDE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2026 / TruMerit und das Centennial College haben mit Unterstützung des Groningen Declaration Network (GDN Network) eine neue Vision für die Zukunft der globalen Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen vorgestellt und dabei ein Rahmenwerk präsentiert, das Fachkräften im Gesundheitswesen helfen soll, vertrauenswürdige und überprüfbare Nachweise ihrer Qualifikationen und Kompetenzen grenzüberschreitend mitzuführen. Die Initiative wird in einem neu veröffentlichten Fachbeitrag mit dem Titel „Toward a Global Digital Credential Mobility Ecosystem for Migrating Health Professionals“ detailliert beschrieben.

Da Gesundheitssysteme weltweit mit anhaltendem Personalmangel zu kämpfen haben, sehen sich im Ausland ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen oft mit langwierigen, sich überschneidenden und uneinheitlichen Anerkennungsverfahren für Qualifikationen konfrontiert, die den Einstieg in den Beruf verzögern können. Der Fachbeitrag schlägt einen neuen Ansatz vor, dessen Kernstück ein Global Competency Record (GCR) ist. Diese übertragbare digitale Akte könnte verifizierte Nachweise über die Ausbildung, Fortbildung, Berufserfahrung, Zertifizierungen und nachgewiesenen Kompetenzen einer Fachkraft im Laufe ihrer gesamten Karriere sicher zusammenführen.

„Das Gesundheitswesen wird zunehmend globaler, doch die Systeme zur grenzüberschreitenden Anerkennung von Qualifikationen halten damit nicht Schritt“, sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, President und CEO von TruMerit und Hauptautor des Fachbeitrags. „Qualifizierte Fachkräfte können Monate oder sogar Jahre damit verbringen, sich durch fragmentierte Prozesse zu kämpfen, bei denen dieselben Informationen immer wieder überprüft werden müssen. Wir haben die Chance, die Mobilität von Qualifikationen auf der Grundlage vertrauenswürdiger digitaler Informationen, verifizierter Kompetenzen und Interoperabilität zu modernisieren und dabei gleichzeitig die Regulierungshoheit zu wahren und die Öffentlichkeit zu schützen.“