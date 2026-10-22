Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.053,65USD pro Feinunze und notiert damit -2,14 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 55,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,67 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,05USD und verzeichnet ein Plus von +1,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 98,09USD und verzeichnet ein Plus von +0,37 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.059,50 USD -2,89 % Platin 1.583,00 USD -3,06 % Aluminium 2.979,64 USD -0,88 % Erdgas 2,804 USD +1,12 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -4,67 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.10.26, 17:29 Uhr.