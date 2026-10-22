Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Sorgen um Frankreich belasten

Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .

Ich denke die politischen Verschiebungen in 2,5 Wochen werden weit wichtiger sein als irgendein Chart .