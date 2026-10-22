Devisen
Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Sorgen um Frankreich belasten
- Euro fällt leicht auf 1,1205 US-Dollar zurück
- Hohe Ölpreise schüren Sorgen und stärken den Dollar
- Schwache Konsumstimmung trübt Eurozonen-Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag nach einem verhalten positiven Handelsstart leicht unter Druck geraten. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1205 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedrig als am Vorabend. Derzeit schüren hohe Ölpreise immer wieder Inflationssorgen und damit die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed, was den Dollar stützt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1205 (Mittwoch: 1,1234) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8925 (0,8901) Euro.
Nach Einschätzung der Dekabank stehen neben dem Anstieg der Ölpreise auch die weiteren Entwicklungen in Frankreich besonders im Fokus der Anleger. Die angespannte Haushaltslage und jüngste gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung in Paris haben die Renditen französischer Anleihen auf mehrjährige Höchststände getrieben. Zudem weitete sich im Handelsverlauf der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren einmal mehr aus, was die Anleger verunsicherte und den Euro belastete.
Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone passten in das Bild. Die Stimmung der Verbraucher im gemeinsamen Währungsraum hat sich im Oktober erneut und überraschend deutlich eingetrübt.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83770 (0,83825) britische Pfund, 175,97 (177,36) japanische Yen und 0,9211 (0,9256) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.055 Dollar. Das waren rund 86 Dollar weniger als am Vortag./la/he
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Mal sehen wie sich die PHP-Krise und die daraus resultierende Abschaltung vieler Websites auf den Goldpreis auswirkt. Seit dies offensichtlich ein weltweites Problem sein wird, steigt Gold im Abendverlauf!!!!
Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .