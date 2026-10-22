Baukasten statt Plattformen
Mercedes will Kosten senken
- Mercedes plant modulare Fertigung für neue Modelle
- Teile werden je nach Fahrzeuggröße als Module gefertigt
- Modulare Fertigung senkt Kosten und steigert Effizienz
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz will die nächste Fahrzeug-Generation nach einem neuen Prinzip fertigen. Mercedes arbeitet an der Produktarchitektur der nächsten Modellgeneration, die in den 2030er-Jahren auf den Markt kommen wird, wie das "Handelsblatt" berichtet. Statt die Fahrzeuge wie bislang auf verschiedenen Produktionsplattformen zu bauen, will Mercedes künftig modularer fertigen.
Der Konzern will dem Bericht zufolge auf ein Baukastenprinzip setzen, bei dem Front-, Heck-, Seiten- und Bodenteile in separate Module zerlegt und je nach Fahrzeuggröße entsprechend gefertigt werden können. Ein Sprecher von Mercedes-Benz sagte: "Wir arbeiten da an einem sehr ambitionierten Zukunftsplan." Nähere Angaben machte er nicht.
Durch die modulare und skalierbare Herangehensweise braucht es perspektivisch für verschiedene Fahrzeuggrößen keine unterschiedlichen Plattformen mehr. Daher spricht das Management bei der künftigen Autogeneration auch von Tech-Stacks. Der Konzern will so die Kosten drücken, die Effizienz steigern und die Produktion beschleunigen.
Mercedes orientiert sich damit etwa am US-Hersteller Tesla und an chinesischen Autobauern, die ähnliche Konzepte haben. Auch die Opel-Mutter Stellantis setzt auf eine Einheitsplattform, auf der Fahrzeuge verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Antriebsarten gebaut werden können. Derzeit baut Mercedes Autos auf mehreren Plattformen./ols/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 41,30 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +6,27 %/+41,70 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Ein schönes Beispiel dafür, wenn Investoren anfangen, sich ihr eigenes Investment (um jeden Preis) schönzureden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
- ignoriert dabei aber die enorme Sonderkonjunktur hier in Deutschland + Europa in dieser Sparte (gerade im August und September abnorme Zulassungszahlen)
- die dennoch - nach wie vor - unterdurchschnittliche E-Auto-Quote bei Mercedes (noch immer weit hinter der z.B. von BMW)
- und das der Quartalsabsatz trotzdem nur bei 492.000 Einheiten lag ... der niedrigste Wert seit 20 Quartalen (und auch nur, weil es damals den Chipmangel gab!)
Sorry, aber was gibt es daran bitte zu feiern? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Kleine Auflistung wieso ich kürzlich zum ersten Mal in Mercedes investiert habe und meine Position voraussichtlich noch ausbauen werde:
• 30,4 Mrd. € Nettoliquidität im Industriegeschäft decken fast 80 % des Börsenwerts ab.
• Attraktive Dividendenrendite von ca. 8,5 % stützt den Einstieg.
• Das EBIT von Financial Services sprang zuletzt um 70 % nach oben.
• Das Premium-Transportergeschäft der Vans liefert extrem stabile 10 % Marge(trotz umstellung auf elektro Vans).
• Nach meiner eigenen Annahme und Recherche (ohne Gewähr) sichern 200.000–250.000 treue Luxuskunden den Absatz in China nach unten ab, wodurch sich der jüngste Einbruch von 31 % bald verlangsamen und wahrscheinlich im kommenden Quartal die Kurve abflachen sollte.
• Historisch gesehen ist das vierte Quartal (Q4) durch das starke Jahresendgeschäft saisonal immer das umsatzstärkste Quartal des Konzerns.
• Der Konzern zündet die größte Produktoffensive seiner Geschichte und bringt im Zuge des strategischen Modellwechsels bis 2027 über 40 neue Fahrzeugmodelle auf den Markt, um den weltweiten Absatz wieder anzukurbeln.
• Das Kerngeschäft ist de facto fast schuldenfrei; Verbindlichkeiten betreffen nur das profitable Leasing-Portfolio.
•Höchster E-Auto-Absatz der Konzerngeschichte im Q3 beweist die funktionierende Transformation.
• Exklusive KI-Software-Flotten Allianz mit Nvidia und Uber (Momenta für naher Osten und China)
• Eine erfolgreiche 1.200-km-Rekordfahrt untermauert die Feststoffbatterie, deren Kleinserie für 2027 angesetzt ist.
• Zweistelliges Luxus-Wachstum in den USA fängt die China-Delle operativ auf.
• Der immaterielle Wert der Marke Mercedes-Benz ist schwer exakt zu beziffern, wird von globalen Studien jedoch auf über 50 Milliarden Euro geschätzt und übersteigt damit allein für sich genommen bereits die gesamte aktuelle Marktkapitalisierung des Konzerns.
(Habt ihr noch fragen oder Anmerkungen?).
Wichtiger Hinweis:Das sind lediglich die Gründe, warum ich mich für diesen Einstieg entschieden habe.