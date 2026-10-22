BVB belohnt Fans für Handyverzicht im Stadion
- BVB will Fans mit FanModus vom Handy weglocken
- Displaysperren bringen Punkte, Halbzeit bleibt frei
- Die Punktbesten gewinnen Trikots und Gutscheine
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will seine Fans beim Fußballgucken im Stadion vom Smartphone weglocken. Die Lösung dafür soll ein sogenannter "FanModus" sein, den die Anhänger des Bundesligisten am Spieltag in der BVB-App aktivieren können. Ist dieser eingeschaltet, wird die Zeit gemessen, in der das Display gesperrt ist. In jeder Minute ohne Handynutzung sammeln die Fans Punkte.
Während der Halbzeitpause können Fans das Handy benutzen, müssen es aber anschließend wieder in den "FanModus" versetzen. Mit dem Schlusspfiff endet auch das Punktesammeln. Je seltener Fans ihr Smartphone während des Heimspiels also nutzen, desto höher fällt ihre Punktzahl aus. Die Teilnehmenden mit den meisten Punkten können Preise gewinnen. Dazu gehören signierte BVB-Trikots und Gutscheine für den Fanshop.
Laut BVB nutzen fast zwei Drittel aller Fußballfans auf der Tribüne regelmäßig ihr Handy. "Immer mehr Fans sind von Selfies, Streaming und Social Media auf den Tribünen genervt", heißt in einer Vereinsmitteilung zur neuen Funktion, die bereits ab dem kommenden Liga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) verfügbar ist. "Lasst das Smartphone im Stadion in der Hosentasche und genießt das Spiel mit allen Sinnen", so der Appell./jgl/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 3,025 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.
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Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,67 %/+63,67 % bedeutet.
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Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Anm.
1. https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Bayern_München (M, P) 6 4 2 0 22:5 +17 14 M/CL
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Borussia_Dortmund 6 4 2 0 11:4 +7 14
Die Siege sind knapp gewonnen worden ....
Das Du nicht alle Latten am Zaun hast war mir schon vorher klar .......Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die völlig unnnötige Kovac Verlängerung ist ein Glücksfall für die BL, denn damit haben auch andere Mannschaften die Chance sich für die CL zu qualifizieren und das es der BVB mal nicht schaft ist unter Kovac ziemlich hoch. Hier wundern sich alle über den BVB, aber warum? Wie verlängert so bekommen. Wenn du dir Kovac ins Haus holst bekommst du eben Kovac Fussball, den übelsten Catenaccio Fußball und vorne irgendwie auf den Lucky punsh hoffen und dazwischen übelstes Ball hin- und hergeschiebe. Wer gegen die bisher grösste Schiessbude der Liga nicht mal ein Tor zustaande bekommt ist ganz unten angekommen. Der BVB spielt endgültig und unansehnlichsten. lanweiligsten, hässlichsten Fußball der Liga.