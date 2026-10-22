ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
US-Tech-Branche versetzt Dax neuen Dämpfer
- Dax schließt nach Wochenmitte-Gewinnen wieder schwach
- US-Techberichte trüben die Stimmung im Technologiesektor
- Angriff auf Ölfeld in Saudi-Arabien hebt Ölpreise
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Gewinnen zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag wieder schwach geschlossen. Quartalsberichte großer US-Techkonzerne trübten die Stimmung weltweit. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen außerdem die Ölpreise erneut deutlich.
Mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 25.371,75 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht hatte. Dabei fiel der Dax zudem wieder unter wichtige mittelfristige Trendlinien. Der MDax mit den mittelgroßen Werten beendete den Tag mit minus 1,84 Prozent auf 30.085,87 Zähler.
Ähnlich sah es in der Euroregion aus. Der EuroStoxx 50 büßte 1,94 Prozent auf 6.087,01 Punkte ein. Die Verluste an der Londoner Börse fielen gering aus, während der Schweizer Leitindex SMI nahezu unverändert schloss.
"Die Quartalsberichte von Tesla , Meta , IBM und SAP reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor und hier insbesondere in den Chip-Sektor zu festigen", schrieben die Autoren im "Bernecker Daily". Die positiven Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX am Vortag, der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftet hatte, scheinen bereits wieder vergessen.
Laut "Bernecker Daily" belastet besonders, dass der Elektroautobauer und Roboterspezialist Tesla nicht mehr ganz so viel investieren will wie zuvor angekündigt. Marktbeobachter Stephen Innes sieht das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) in einer schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Dabei verwies er auf den Meta-Konzern, der zwar stark wachse, aber auch klargemacht habe, dass der nächste Schub viel Geld kosten werde.
Besonders kräftig ging es im Dax für die sogenannten KI-Profiteure abwärts: Siemens und Hochtief verloren jeweils mehr als 4 Prozent. Infineon gaben um 6,0 Prozent nach und Siemens Energy um 8,6 Prozent.
Die SAP-Aktie schloss nach einem Auf und Ab mit plus 3,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit Januar und war zudem zweitstärkster Wert im Dax. Es waren wohl vor allem die zahlreichen positiven Analystenkommentare samt teils deutlichen Kurszielanhebungen, die den Anlegern letztlich neuen Mut einflößten. Denn Europas größter Softwarekonzern hatte im dritten Quartal ergebnisseitig positiv überrascht und auch mehr Cloudverträge abgeschlossen als von Experten erwartet. Zugleich aber hatte Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hingewiesen.
Gefragt waren obendrein Laborausrüster. Qiagen gewannen an der Dax-Spitze 4,9 Prozent auf etwas unter 45 Euro. Der schwedische Finanzinvestor EQT macht gemeinsam mit zwei Staats- und Pensionsfonds Ernst mit einer Offerte. Der schon lange von Übernahmedebatten getriebene Kurs nähert sich zunehmend dem gebotenen Preis von 46,50 Euro.
Für die Vorzugsaktie von Sartorius ging es nach starken Neunmonatszahlen im MDax um 4,8 Prozent nach oben. Vor allem das Laborgeschäft war der Treiber. Entsprechend wurde das Management für diese Sparte auf das Gesamtjahr gesehen etwas optimistischer.
Krones verloren 3,0 Prozent, hatten zeitweise wegen gekürzter Prognosen des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers fast neun Prozent eingebüßt. Der erst seit Juni amtierende Chef Thomas Ricker stutzte nicht nur die Umsatzprognose für das laufende Jahr, sondern auch die mittelfristigen Ziele für den Erlös und die Marge./ck/he
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 357 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +72,07 %/+282,38 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.