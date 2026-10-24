Canada Nickel: Crawford gewinnt mit Komatsu an Kontur

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Canada Nickel Company Inc. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 24.10.2026, 11:09 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt wird derzeit von hohen Produktionsmengen insbesondere aus Indonesien geprägt. Gleichzeitig bleibt die Frage strategisch relevant, woher westliche Industrieunternehmen künftig verlässlich Nickel beziehen können. Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) entwickelt im kanadischen Ontario das Crawford-Projekt, dessen Größe und geplante industrielle Ausrichtung das Unternehmen in den Blickpunkt rücken.

Die Meldung vom 14. September 2026 markiert einen konkreten Planungsschritt: Canada Nickel hat Komatsu und SMS Equipment als bevorzugte Partner für die Bergbauflotte von Crawford ausgewählt. Der nächste Nachweis besteht in der Ausgestaltung verbindlicher Verträge und einer tragfähigen Projektfinanzierung.

Komatsu und SMS Equipment: Beschaffung über Jahrzehnte geplant

Nach Unternehmensangaben umfasst die vorgesehene Beschaffung mehr als 300 Maschinen mit einem aktuellen Wert von rund 1,5 Milliarden CAD. Die Anschaffungen sollen über die rund 40-jährige Projektlaufzeit erfolgen. Der Betrag ist deshalb weder ein sofort fälliger Aufwand noch ein bereits vollständig vergebener, verbindlicher Gesamtauftrag.

Canada Nickel zufolge hatten vier Ausrüstungsanbieter Angebote eingereicht. Die Partnerwahl berücksichtigt insbesondere Automatisierung und Elektrifizierung. Endgültige Liefer- und Servicevereinbarungen sowie die bereits angekündigte Flottenfinanzierung mit der Taykwa Tagamou Nation werden bis zum ersten Quartal 2027 angestrebt.

Automatisierung und Elektrifizierung als Kostenhebel

Im Fokus stehen unter anderem autonome Schwerlasttransporter vom Typ Komatsu FrontRunner sowie sogenannte Trolley-Assist-Systeme: Dabei können geeignete Muldenkipper auf bestimmten Strecken über Oberleitungen elektrisch unterstützt werden. Die Technik soll laut Unternehmen Dieselverbrauch und CO2-Emissionen senken und den späteren Übergang zu batterieelektrischen Muldenkippern erleichtern.

Ob und in welchem Umfang diese Vorteile wirtschaftlich realisiert werden, hängt von Investitionskosten, Stromversorgung, Infrastruktur, Betriebsabläufen und technischer Umsetzung ab.

Crawford: Großprojekt mit langem Planungshorizont

Crawford liegt rund 42 Kilometer nördlich von Timmins in Ontario. Das Projekt soll als großer Tagebaubetrieb entwickelt werden. Die Machbarkeitsstudie vom Oktober 2023 modelliert über eine Projektlaufzeit von rund 41 Jahren eine kumulierte Produktion von etwa 1,6 Millionen Tonnen Nickel, 58 Millionen Tonnen Eisen und 2,8 Millionen Tonnen Chrom.

Für die erste Phase setzte die Studie damals Investitionskosten von 1,9 Milliarden USD an; Kosten und Annahmen stammen damit aus dem Jahr 2023. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Umsetzung des Minenplans, metallurgischen Ausbeuten, Produktqualitäten, Rohstoffpreisen und Finanzierung ab.

Umweltentscheidung bringt Crawford voran

Am 31. Juli 2026 erhielt Crawford eine positive bundesrechtliche Umweltprüfungsentscheidung mit rechtlich verbindlichen Auflagen. Damit wurde eine wesentliche bundesrechtliche Etappe abgeschlossen. Die Entscheidung ist jedoch keine vollständige Baufreigabe; ausstehende provinzielle und bundesrechtliche Genehmigungen bleiben erforderlich.

Die kanadische Bundesregierung verwies in diesem Zusammenhang auf ein mögliches Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden CAD. Diese Größenordnung beschreibt nicht automatisch dieselbe Kostenkategorie wie die anfänglichen Investitionsausgaben einer Machbarkeitsstudie.

Finanzierung und zusätzliche Lagerstätten

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) meldete am 28. August 2026 den Abschluss einer Privatplatzierung mit 21 Millionen CAD Bruttoerlös: 14 Millionen Units zu je 1,50 CAD, jeweils mit einem halben Optionsschein. Der Erlös dient laut Unternehmen unter anderem Genehmigungs- und Ingenieurarbeiten sowie der Schuldentilgung. Am 24. Juni hatte das Unternehmen SB1 Markets AS als exklusiven Berater mit der Arrangierung einer möglichen Kreditfazilität von bis zu 600 Millionen USD beauftragt, die auf erwarteten Investment Tax Credits beruhen soll. Ein Finanzierungsmandat ist keine Kreditzusage; die Gesamtfinanzierung von Crawford ist damit nicht nachgewiesen.

Mit den am 9. September gemeldeten technischen Berichten nach NI 43-101 dokumentierte Canada Nickel eine aktualisierte Ressource für Deloro und eine erste Ressource für Nesbitt (Stichtag jeweils 23. Juli 2026). Diese Projekte erweitern die langfristigen Optionen, befinden sich aber in früheren Entwicklungsstadien. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist damit nicht nachgewiesen.

Quelle: Canada Nickel

Nächste Meilensteine und verbleibende Voraussetzungen

Die angestrebte Investitionsentscheidung 2027 und der avisierte Produktionsbeginn 2029 sind Unternehmensziele und bilden die nächsten wichtigen Meilensteine. Bis dahin sind unter anderem verbindliche Liefer- und Finanzierungsvereinbarungen, ausstehende Genehmigungen und eine umfassende Projektfinanzierung erforderlich.

Fazit: Canada Nickel plant die nächsten Schritte in Richtung Produktion

Die Auswahl von Komatsu und SMS Equipment sowie die positive bundesrechtliche Umweltentscheidung bringen Crawford in der Projektvorbereitung voran. Die lange geplante Laufzeit und die Kombination mehrerer Metallprodukte verdeutlichen die industrielle Dimension. Entscheidend bleiben belastbare Verträge, die vollständige Finanzierung und die ausstehenden Genehmigungen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

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Quellen: Canada Nickel, Machbarkeitsstudie, 12.10.2023 · Canada Nickel, SB1-Mandat, 24.06.2026 · Impact Assessment Agency of Canada, 31.07.2026 · Canada Nickel, Privatplatzierung, 28.08.2026 · Canada Nickel, Deloro und Nesbitt, 09.09.2026 · Canada Nickel, Komatsu und SMS Equipment, 14.09.2026

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Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 22.10.2026, [UHRZEIT] Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 24.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: Canada Nickel Company Inc. (TSXV: CNC; OTCQB: CNIKF; ISIN: CA13515Q1037; WKN: A2P0XC). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. veröffentlicht. Canada Nickel Company Inc. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 22.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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