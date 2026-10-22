Der Börsen-Tag
Börsen unter Druck: AIXTRON verliert 10 Prozent, SAP legt kräftig zu
Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Der MDAX verliert am stärksten, während der TecDAX stabil bleibt. SAP und Sartorius setzen Lichtblicke, AIXTRON und Siemens Energy geraten unter Druck.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der Indizes**Börsen im Minus: MDAX mit den größten Verlusten** Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer. Unter den sechs betrachteten Indizes verzeichnet der MDAX mit einem Minus von 1,69 Prozent auf 30.071,97 Punkte den stärksten Rückgang. Auch der US 500 gibt deutlich nach: Er verliert 1,28 Prozent und steht bei 7.659,07 Punkten. Am deutschen Aktienmarkt entwickeln sich DAX und SDAX nahezu im Gleichschritt. Der DAX sinkt um 0,93 Prozent auf 25.373,59 Punkte, während der SDAX um 0,94 Prozent auf 18.235,12 Punkte nachgibt. Vergleichsweise stabil präsentiert sich dagegen der TecDAX: Mit einer Veränderung von 0,00 Prozent notiert er unverändert bei 4.063,44 Punkten. In den USA fällt der Rückgang beim US 30 mit 0,20 Prozent auf 52.746,43 Punkte deutlich geringer aus als beim US 500. Damit behauptet sich der US 30 unter den Indizes mit Kursverlusten am besten. Insgesamt reicht die heutige Entwicklung von einem unveränderten TecDAX bis zu deutlichen Abschlägen beim MDAX.
DAX: SAP an der Spitze, Siemens Energy SchlusslichtSAP führte den DAX mit einem Plus von 4,54 Prozent an. Dahinter folgten Scout24 mit 3,21 Prozent und Merck mit 2,94 Prozent. Auf der Verliererseite stand Siemens Energy mit einem Minus von 8,80 Prozent. Infineon Technologies verloren 6,44 Prozent, Hochtief 4,43 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen 13,34 Prozentpunkte.
MDAX: Sartorius Vz. vorn, AIXTRON am schwächstenSartorius Vz. gewann 4,94 Prozent und war damit der stärkste MDAX-Wert. freenet legte 1,05 Prozent zu, Nemetschek 1,01 Prozent. AIXTRON bildete mit einem Rückgang von 10,30 Prozent das Schlusslicht. SILTRONIC AG verlor 8,86 Prozent, Elmos Semiconductor 7,51 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 15,24 Prozentpunkte.
SDAX: mutares mit größtem Plus, PVA TePla mit größtem Minusmutares stieg um 4,17 Prozent. MBB und Verbio folgten jeweils mit einem Plus von 2,27 Prozent. Am stärksten unter Druck stand PVA TePla mit einem Minus von 8,67 Prozent. LPKF Laser & Electronics gab 7,83 Prozent nach, SGL Carbon 7,34 Prozent. Der Abstand zwischen mutares und PVA TePla belief sich auf 12,84 Prozentpunkte.
TecDAX: Sartorius Vz. und SAP vorneSartorius Vz. führte den TecDAX mit einem Plus von 4,94 Prozent an, gefolgt von SAP mit 4,54 Prozent und der Deutschen Telekom mit 2,87 Prozent. AIXTRON verlor 10,30 Prozent und war damit der schwächste Wert. SILTRONIC AG büßte 8,86 Prozent ein, PVA TePla 8,67 Prozent. Zwischen Sartorius Vz. und AIXTRON lagen 15,24 Prozentpunkte.
US 30: Procter & Gamble vorn – auch die schwächsten Werte im PlusProcter & Gamble verzeichnete mit 6,24 Prozent den stärksten Zuwachs im US 30. The Home Depot stieg um 3,35 Prozent, Johnson & Johnson um 3,14 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: The Home Depot legte 3,35 Prozent zu, Johnson & Johnson 3,14 Prozent und Salesforce 2,70 Prozent. Salesforce war damit der schwächste der genannten Werte; der Abstand zu Procter & Gamble betrug 3,54 Prozentpunkte.
US 500: Allegion mit größtem Gewinn, Kenvue mit kleinstem PlusAllegion führte den US 500 mit einem Plus von 9,70 Prozent an. Pool gewann 9,05 Prozent, CoStar Group 7,72 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte verzeichneten Zugewinne: Expedia Group stieg um 3,01 Prozent, Gen Digital um 2,99 Prozent und Kenvue um 2,97 Prozent. Kenvue lag damit am Ende der genannten Werte, aber weiterhin im Plus. Die Spanne zu Allegion betrug 6,73 Prozentpunkte.
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