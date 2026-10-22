Lumentum Holdings bricht ein – deutlich schwächer als der US Tech 100

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lumentum Holdings Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,36 % hinnehmen.

Lumentum Holdings verliert deutlich stärker als der US Tech 100, der um 2,31 % nachgibt. Auch Cisco Systems und Broadcom stehen unter Druck, ihre Verluste fallen mit 2,95 % und 3,86 % jedoch geringer aus. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -12,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lumentum Holdings eine positive Entwicklung von +113,90 % erlebt.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -2,31 % im Plus-Minus-Bereich. Lumentum Holdings entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,95 %. Broadcom notiert im Minus, mit -3,86 %.

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,87 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 170,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 58,45 %, über 10 Jahre bei 34,30 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,43 % 1 Monat -16,04 % 3 Monate -6,36 % 1 Jahr +388,64 %

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Stand: 22.10.2026, 18:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.